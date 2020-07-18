Корецький каже, що керівництво ДБР вимагало арештувати "Прямий"

Керівники Державного бюро розслідувань, зокрема перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков, давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу, внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність.

Про це в інтерв’ю телеканалу заявив керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький.

"Це кримінальне провадження розслідувалося слідчими, які були підпорядковані мені, орієнтовно до лютого поточного року. Дійсно, стояли певні вимоги і вказівки, що все ж таки давайте будемо вживати заходи до арешту телеканалу, до припинення фактично його діяльності. Ми зі слідчими однозначно відмовилися це робити. І тоді кримінальне провадження було забрано від слідчого, який підпорядкований мені. З мого підрозділу в інший підрозділ. Але по сьогоднішній день, наскільки відомо мені, інші слідчі також відмовилися робити такі речі", - зазначив Корецький.

Як повідомляється, "він також підтвердив, що провадження було відкрите за заявою Андрія Портнова".

"Не розголошуючи таємницю досудового розслідування, я вам скажу, на мою думку, склад злочину в діях Порошенка в цьому кримінальному провадженні відсутній. Щодо наявності складу злочину в діях якоїсь іншої особи, це продовжує досліджуватися. На мою думку, на даний час повідомити особам, які підслідні ДБР, про підозру підстав немає", - зазначив Корецький.

Він також повідомив, що у березні-квітні на нарадах у Бабікова обговорювалося це провадження, і вже тоді була очевидною відсутність перспектив у розслідуванні.

"Орієнтовно це був березень-квітень. Я був присутній на нарадах у Бабікова, де заслуховувалося це кримінальне провадження вже з іншим старшим слідчої групи, іншим слідчим, який проводить безпосередньо розслідування, і я знаю, що там і як там в більшості зараз. То на той час в діях посадових службових осіб, які підслідні ДБР згідно з вимогами КПК, складу злочину однозначно немає", - наголосив Корецький.

"Бабіков однозначно знав і був повідомлений і слідчим іншого відділу, який розслідує це кримінальне провадження, і мною про те, що там немає складу злочину в діях тих службових осіб, які підслідні ДБР. У нас були пропозиції: давайте приймайте рішення про закриття цього кримінального провадження. Або ж давайте ми звернемося до прокурора, і нехай прокурор визначає підслідність за іншим органом досудового розслідування. Хоча ми однозначно казали, що, на нашу думку, все уже розслідувано", - зазначив Корецький.

Він стверджує, що попри це перший заступник директора ДБР Бабіков наполягав на продовженні розслідування.

"На його думку потрібно виконувати інші слідчі дії з метою дослідження якогось контенту, що саме канал поширює і так далі. Хоча на той час він не був керівником органу досудового розслідування і вказівок не міг ніяких давати. Ці вказівки його виконуватися слідчим не могли однозначно. Але маємо те, що маємо. По сьогоднішній день не знаю стовідсотково, але нібито це кримінальне поводження не закрите. Я не маю доступу до ЄРДР і не володію офіційною інформацією, але по словах воно продовжує розслідуватися", - уточнив Корецький.

"Знаєте, є таке поняття "наступ на свободу слова". В цілому світі, в Європі це неправильно і не потрібно такі речі робити. І слідчий це розумів, і я це розумів. У зв’язку з цим це провадження у нас забрали до інших слідчих", - переконаний Корецький.

Як повідомляв Укрінформ, керівник одного зі слідчих відділів Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня дав інтерв’ю кільком ЗМІ, де заявив, зокрема, про тиск на нього в ДБР щодо справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, і що у цих справах немає складу злочину.

Зі свого боку, в ДБР стверджують, що заява Корецького щодо тиску на нього не відповідає дійсності і є політично мотивованою. Там також заявили, що його дії містять окремі ознаки кримінального правопорушення, а саме розголошення відомостей досудового розслідування.