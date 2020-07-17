Може, час повернутися до історичної назви Росії – Московія?

Про найбільше шахрайство московитів 18-го століття

Маю тепер в кабінеті репродукцію карти України 1648 року авторства Гійома де Боплана. Вона цікава не тільки своєю південною орієнтацією (Південь вгорі, Північ внизу). Є там чимало відкриттів для любителів руськоміровських скрєп. Ну, наприклад, всі бачать в правому нижньому кутку слово Україна, але в лівому нижньому кутку, там, де нібито мала б бути росія, ми її чомусь не бачимо, а бачимо натомість в районі Курска князівство Московське. Як таке може бути? Де ж росія? А вона є. Тільки зовсім в іншому місці – з правого боку, там, де Львів, бачимо чіткий напис Russiae pars, тобто Русь, наша древня назва. Крадіжка московитами цієї назви на початку 18-го століття була одним з найбільших шахрайств в історії.

Взагалі, думаю, було б справедливо і логічно свого часу повернутися до історичної для України назви цієї країни – Московія. Нічого образливого насправді у цьому немає. Деякі країни використовують історичні для себе назви росії і вона на них зовсім не ображається. Скажімо, латиші використовують Krievija, фіни Venäjä, а естонці Venemaa. Звикли б і до Московії.

Євген Перебийніс

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