Експерт пояснив, що дає Україні включення до Програми розширених можливостей НАТО

Рішення про включення України до Програми розширених можливостей НАТО, ухвалене 12 червня, має велике значення у політичному і військовому аспектах.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла Сполучених Штатів Бруно Лете в ефірі програми телеканалу «Дім» «Насправді: Світ».

Зокрема, на запитання ведучої, що дає Україні рішення про включення Києва до Програми розширених можливостей НАТО, яке було прийняте 12 червня, він відповів: "Це означає, що Україна є спеціальним партнером Альянсу. Якщо подумати, це має значення в двох аспектах - в політичному і військовому".

"Політично це досить багато. Я думаю, що отримання Україною такого статусу дійсно свідчить: НАТО цінує прогрес, досягнутий Україною після революції Майдану в 2014 році - в модернізації Збройних сил і проведенні складних реформ, а також в тому, щоб показати, що Україна є дуже важливою країною для НАТО. З політичної точки зору це дуже важливо, щоб Україна отримала такий спеціальний статус. З військової точки зору це також може дати Україні кращий доступ до програм НАТО, спрямованих на навчання, освіту, надання фінансової підтримки. Україна долучається до особливого статусу, який раніше мали лише 5 країн - Австралія, Грузія, Фінляндія, Швеція і Йорданія. Це дійсно величезний крок, важливий крок для відносин між НАТО і Україною", - наголосив Лете.

Відповідаючи на запитання, чи може розраховувати Україна на отримання статусу Основного партнера поза Альянсом (Major non-NATO Ally), оскільки з 2014 року є кандидатом на отримання цього статусу, експерт зазначив: "Я думаю, що ви вже там, якщо подивитися, наскільки інтенсивними є відносини України з НАТО. Я не думаю, що багато країн світу мають такі відносини з Альянсом. Буквально минулого тижня віцепрем'єр-міністр України з євроатлантичної інтеграції (Ольга Стефанишина - ред.) знову була в Брюсселі. Здійснюються регулярні візити офіційних осіб України до Брюсселя і навпаки - багато представників НАТО відвідують Україну. Існує також спеціальний комітет НАТО по Україні, який регулярно зустрічається, щоб підтримувати одне одного, обмінюватися інформацією, а також обговорювати останні події, наприклад на сході України, в регіоні Донбасу. Українські чиновники і чиновники НАТО можуть погоджувати те, що потрібно Україні. Україна також надала велику підтримку НАТО. Не забувайте, що Україна не тільки потребує безпеки, але й забезпечує безпеку. Україна дуже допомогла в авіапідтримці під час COVID. Тож, відносини дуже інтенсивні, і Україна є сьогодні одним з особливих партнерів НАТО".

Лете також переконаний, що в Сполучених Штатах все ще існує масова підтримка України - як з боку республіканців, так і з боку демократів.

"Американський конгрес дуже добре знає, що відбувається в Україні. Насправді ми бачимо, що підтримка України з боку США зростає. Ми безперечно можемо очікувати політичної підтримки. Я не можу сказати, що війська США або європейські війська, або війська НАТО будуть введені на Донбас. Але те, що Україна може очікувати від Заходу, від США - це політична підтримка. Не забувайте про санкції проти Росії. Також є фінансова підтримка, навчання, освіта. Я думаю, що Україна може вважати США і європейські країни своїми партнерами. Ми не забуваємо, що Росія агресивна проти України", - підсумував екмперт.

Як повідомлялося, НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році, залучивши до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ із силами НАТО.

12 червня 2020 року в НАТО ухвалили надати Україні статус члена Програми розширених можливостей. Президент Володимир Зеленський зазначив, що це дозволить Україні та Альянсу краще взаємодіяти заради спільної безпеки.

Заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО Україна подала в січні 2020 року.