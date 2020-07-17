Експерт пояснив, що дає Україні включення до Програми розширених можливостей НАТО

Експерт пояснив, що дає Україні включення до Програми розширених можливостей НАТО

Укрінформ
Рішення про включення України до Програми розширених можливостей НАТО, ухвалене 12 червня, має велике значення у політичному і військовому аспектах.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла Сполучених Штатів Бруно Лете в ефірі програми телеканалу «Дім» «Насправді: Світ».

Зокрема, на запитання ведучої, що дає Україні рішення про включення Києва до Програми розширених можливостей НАТО, яке було прийняте 12 червня, він відповів: "Це означає, що Україна є спеціальним партнером Альянсу. Якщо подумати, це має значення в двох аспектах - в політичному і військовому".

"Політично це досить багато. Я думаю, що отримання Україною такого статусу дійсно свідчить: НАТО цінує прогрес, досягнутий Україною після революції Майдану в 2014 році - в модернізації Збройних сил і проведенні складних реформ, а також в тому, щоб показати, що Україна є дуже важливою країною для НАТО. З політичної точки зору це дуже важливо, щоб Україна отримала такий спеціальний статус. З військової точки зору це також може дати Україні кращий доступ до програм НАТО, спрямованих на навчання, освіту, надання фінансової підтримки. Україна долучається до особливого статусу, який раніше мали лише 5 країн - Австралія, Грузія, Фінляндія, Швеція і Йорданія. Це дійсно величезний крок, важливий крок для відносин між НАТО і Україною", - наголосив Лете.

Відповідаючи на запитання, чи може розраховувати Україна на отримання статусу Основного партнера поза Альянсом (Major non-NATO Ally), оскільки з 2014 року є кандидатом на отримання цього статусу, експерт зазначив: "Я думаю, що ви вже там, якщо подивитися, наскільки інтенсивними є відносини України з НАТО. Я не думаю, що багато країн світу мають такі відносини з Альянсом. Буквально минулого тижня віцепрем'єр-міністр України з євроатлантичної інтеграції (Ольга Стефанишина - ред.) знову була в Брюсселі. Здійснюються регулярні візити офіційних осіб України до Брюсселя і навпаки - багато представників НАТО відвідують Україну. Існує також спеціальний комітет НАТО по Україні, який регулярно зустрічається, щоб підтримувати одне одного, обмінюватися інформацією, а також обговорювати останні події, наприклад на сході України, в регіоні Донбасу. Українські чиновники і чиновники НАТО можуть погоджувати те, що потрібно Україні. Україна також надала велику підтримку НАТО. Не забувайте, що Україна не тільки потребує безпеки, але й забезпечує безпеку. Україна дуже допомогла в авіапідтримці під час COVID. Тож, відносини дуже інтенсивні, і Україна є сьогодні одним з особливих партнерів НАТО".

Лете також переконаний, що в Сполучених Штатах все ще існує масова підтримка України - як з боку республіканців, так і з боку демократів.

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"Американський конгрес дуже добре знає, що відбувається в Україні. Насправді ми бачимо, що підтримка України з боку США зростає. Ми безперечно можемо очікувати політичної підтримки. Я не можу сказати, що війська США або європейські війська, або війська НАТО будуть введені на Донбас. Але те, що Україна може очікувати від Заходу, від США - це політична підтримка. Не забувайте про санкції проти Росії. Також є фінансова підтримка, навчання, освіта. Я думаю, що Україна може вважати США і європейські країни своїми партнерами. Ми не забуваємо, що Росія агресивна проти України", - підсумував екмперт.

Як повідомлялося, НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році, залучивши до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ із силами НАТО.

12 червня 2020 року в НАТО ухвалили надати Україні статус члена Програми розширених можливостей. Президент Володимир Зеленський зазначив, що це дозволить Україні та Альянсу краще взаємодіяти заради спільної безпеки.

Заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО Україна подала в січні 2020 року.

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