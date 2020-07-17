Позачергова Рада 21 липня: "Слуга народу" збирає підписи

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" почала збір підписів народних депутатів за проведення позачергової сесії Верховної Ради 21 липня.

Відповідний бланк для збору підписів із зазначенням порядку денного позачергової сесії опублікувала заступник голови фракції Євгенія Кравчук у Facebook.

"Фракція "Слуга народу" ініціює проведення позачергової сесії 21 липня. Символічна для нас дата - рівно рік із часу парламентських виборів. Порядок денний нижче. Почали збір підписів", - зазначила Кравчук.

Так, орієнтовний порядок денний включає 20 питань:

Законопроєкт №3658 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії"; Проєкт постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів"; Законопроєкт №3807 "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах"; Законопроєкт №2398-д "Про оборонні закупівлі"; Проєкт постанови №3773 "Про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"; Законопроєкт №3739 "Про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості"; Законопроєкт №2207-1 "Про управління відходами"; Законопроєкт №2412-д "Про розвідку"; Законопроєкт №3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства"; Законопроєкт №2258 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом"; Законопроєкт №2259 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)"; Законопроєкт №2456 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів"; Три проєкти постанов щодо скасування закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д-П, 2285-д-П-1, 2285-д-П-2); Законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями"; Законопроєкт №2275 "Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування"; Законопроєкт №0856 "Про сільськогосподарську кооперацію"; Законопроєкт №3718 "Про основні засади молодіжної політики"; Законопроєкт №3060 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва"; проєкт постанови №2426-П щодо скасування закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом)"; Проєкт постанови №2524-П щодо скасування закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців".

Відповідно до статті 11 Регламенту, позачергові сесії Верховної Ради, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою ВР відповідно до частини другої статті 83 Конституції України. Вмотивовані вимоги про скликання позачергової сесії, підписані їх ініціаторами, разом із проєктами документів, які пропонуються до розгляду, надсилаються спікеру. При цьому підписи ініціаторів не відкликаються.

Позачергова сесія скликається не пізніше як у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання, поданої відповідно до частини другої статті 83 Конституції. Розпорядження Голови ВР про скликання позачергової сесії Верховної Ради публікується у газеті "Голос України" не пізніше як за три дні до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується розглянути на позачерговій сесії.

Документи, які пропонується розглянути на позачерговій сесії Верховної Ради, надаються народним депутатам не пізніше як за три дні до відкриття позачергової сесії Верховної Ради.