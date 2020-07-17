Зменшення районів: доопрацьований проєкт передбачає зміни щодо трьох областей — Кравчук

Доопрацьована редакції проєкту постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів" передбачає зміни районування зокрема в Хмельницькій, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук 17 липня в коментарі журналістам біля будівлі парламенту.

“Ми дуже хочемо прийняти сьогодні постанову про новий формат районів, і це дуже важливо, бо ми вже оголосили вибори в районах, коли ухвалили постанову про їх призначення на 25 жовтня. І тепер цей процес треба зробити адекватним. Тому комітет доопрацював рішення. Зміни стосувалися десяти районів. Зокрема змінилося районування Хмельницької області: до цього пропонувалося утворити п'ять районів, а тепер зможе утворитися три укрупнених райони. Таким було побажання, власне, нашої фракції. Також з'явився ще один район у Вінницькій області, повернувся Верховинський район в Івано-Франківській області. Загалом, це не кардинальні змін, але вони допоможуть знайти додаткові голоси, тому ми розраховуємо, що проголосуємо (за проєкт постанови - ред.),” - зазначила Кравчук.

Водночас вона розвіяла й деякі міфи стосовно укрупнення районів.

“Усі послуги будуть надаватися на рівні ОТГ. Також у районів фактично не буде бюджетів, бо буде пряме міжбюджетне співвідношення між ОТГ і бюджетом, тобто буде обласний бюджет, будуть об'єкти, які важливі для всієї області, і будуть об'єднані територіальні громади. Райони — це для скорочення власне чиновників. Так, скорочення чиновників одного району — це приблизно 100 млн грн економії. Тобто загалом це може бути до 2 млр грн економії на рік”, - уточнила депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на засіданні 12 червня погодив проєкти постанов Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів, згідно з якими пропонувалося ліквідувати існуючі 490 районів та створити 129 нових районів, із них 17 — на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей.

Однак остаточна редакція проекту постанови №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", додатково узгоджена профільним комітетом, передбачає утворення 136-ти нових районів. Розгляд цього документу передбачається порядком денним засідання 17 липня.