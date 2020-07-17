“Слуга народу” ініціює позачергову Раду на 21 липня

Депутатська фракція політичної партії “Слуга народу” планує ініціювати скликання позачергової сесії Верховної Ради на 21 липня.

Про це розповіла заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Олена Мошенець (фракція “Слуга народу”) в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На 21 число (липня - ред.) ми би хотіли провести позачергове засідання Верховної Ради. Така ініціатива була озвучена вчора (16 липня, - ред.) на засіданні фракції”, - сказала Мошенець.

За її словами, в порядок денний можуть бути включені ті питання, які депутати не встигнуть розглянути 17 липня.

“Це може бути законопроєкт №3760 про державну підтримку інвестиційних проєктів, тобто так званий проєкт закону про “інвестиційних нянь”, який був анонсований ще взимку на Давосі, законопроєкт про ринок електричної енергії... Але це навіть не позачергове засідання, а позачергова сесія. Оскільки сьогодні (17 липня - ред.) чергова сесія має закритися”, - уточнила політик.

Водночас вона припустила, що після консультацій керівництва ВР із голова інших фракцій можуть виникнути ініціативи щодо проведення позачергових сесій і в інші дні.

Відповідно до статті 11 Регламенту, позачергові сесії Верховної Ради, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою ВР відповідно до частини другої статті 83 Конституції України. Вмотивовані вимоги про скликання позачергової сесії, підписані їх ініціаторами, разом із проєктами документів, які пропонуються до розгляду, надсилаються спікеру. При цьому підписи ініціаторів не відкликаються.

Позачергова сесія скликається не пізніш як у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання, поданої відповідно до частини другої статті 83 Конституції. Розпорядження Голови ВР про скликання позачергової сесії Верховної Ради публікується у газеті "Голос України" не пізніш як за три дні до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується розглянути на позачерговій сесії.

Документи, які пропонується розглянути на позачерговій сесії Верховної Ради, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до відкриття позачергової сесії Верховної Ради.