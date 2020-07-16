Спікер переконаний, що Рада не підтримала б ідею федералізації

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що Рада не підтримала б ідею федералізації, навіть якби така ініціатива з'явилася.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу “Право на владу”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я не думаю, що сьогодні в парламенті є така, по перше, течія, яка переходить до федералізації, а по друге, що є під це голоси, навіть якби така ініціатива була”, - сказав Разумков.

Нагадаємо: наприкінці минулого року Президент Володимир Зеленський у Парижі заявив про неможливість федералізації України, а також поступок територіями, у тому числі Кримом чи Донбасом.

"Україна унітарна держава, це — незмінна стаття Конституції та непорушний принцип існування держави”, - підкреслив тоді Зеленський.

Фото: rada.gov.ua