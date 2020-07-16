Справа MH17: Єнін зустрівся з представниками держав-учасниць слідчої групи

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін зустрівся з представниками держав-учасниць Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17.

Про це дипломат повідомив у Facebook.

«Радий був зустрітись з Послами та представниками держав-учасниць Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 (Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія).

Єдність наших країн є запорукою досягнення справедливості та притягнення до відповідальності всіх винних у цій жахливій трагедії», - написав Єнін.

Він відзначив рішення Королівства Нідерландів подати позов проти РФ до Європейського суду з прав людини.

«Це дуже важливий сигнал родичам жертв і всьому світу про те, що нічого не забуто», - акцентував заступник міністра.

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Як повідомляв Укрінформ, Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені всіх країн спільноти виступив сьогодні із заявою з приводу 6-ї річниці катастрофи рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", в якій Євросоюз закликає Росію визнати свою відповідальність за збиття літака.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Росія не визнає себе винною в смерті пасажирів та членів екіпажу.

Фото: facebook.com/eugene.enin