У "виборчому" законі заставу кандидатів зменшили у дев'ять разів – депутат

У законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" (№3485), ухваленому Верховною Радою сьогодні, 16 липня, серед іншого, передбачено зниження виборчої застави в 9 разів.

Про це журналістам повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (фракція "Голос") Роман Лозинський, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Ми знизили виборчу заставу в 9 разів. Це дасть шанс людям, які не мають грошових мішків, брати участь у виборах, це збільшить політичну конкуренцію і кількість вибору для людей", - зазначив депутат.

Було також змінено виборчий бюлетень. Таким чином, що виборцям буде значно простіше обрати партію та свого кандидата. За словами Романа Лозинського, тепер поле для вписування номеру буде навпроти партії, а не внизу виборчого бюлетеня.

"Старі партії та більшість залишили закриті виборчі списки, не знизивши виборчу квоту до 5%. Тепер хто буде першим, другим чи останнім будуть визначати не виборці, а партійні боси", - додав Лозинський.

Депутат також заявив, що більшість у парламенті і старі партії знизили "поріг" для самовисуванців на місцевих виборах — самовисування дозволене у населених пунктах, де зареєстровані до 10 тисяч виборців (замість пропонованих 90 тисяч виборців).

"Це означає, що самовисуванці зможуть іти на вибори в невеликих громадах, селах і селищах. Все що вище – тільки від партій. Це не вибори, це - заганяння людей в партії", - сказав Лозинський.

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Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 16 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" (№3485). Він вносить зміни до чотирьох книг Виборчого кодексу. Також вдосконалено окремі положення чинних законів "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців", Кримінального кодексу України та інші закони.

До другого читання законопроєкту надійшло близько 4 тисяч поправок.