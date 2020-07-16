Разумков закрив урочисте засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на урочистому засіданні виступив Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, виступили перший президент незалежної України Леонід Кравчук, народний депутат Верховної Ради України І-IV скликань Ігор Юхновський та інші колишні та чинні парламентарії.

Учасники урочистого засідання також переглянули історичні кадри кінохроніки подій прийняття Декларації про державний суверенітет України.

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Як повідомлялося, 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалося "верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах". Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканною.