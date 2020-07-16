Разумков закрив урочисте засідання Ради
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.
Як повідомляв Укрінформ, на урочистому засіданні виступив Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, виступили перший президент незалежної України Леонід Кравчук, народний депутат Верховної Ради України І-IV скликань Ігор Юхновський та інші колишні та чинні парламентарії.
Учасники урочистого засідання також переглянули історичні кадри кінохроніки подій прийняття Декларації про державний суверенітет України.
Як повідомлялося, 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалося "верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах". Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканною.