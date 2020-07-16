Україна підписала безвіз із Гренадою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Положеннями угоди передбачається запровадження безвізових поїздок громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів для перебування з метою туризму або здійснення іншої неоплачуваної діяльності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угода набере чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

У ході зустрічі сторони також обговорили перспективи двосторонньої співпраці між Україною та Гренадою, в тому числі в рамках міжнародних організацій.

Як поінформували в МЗС, дипломатичні відносини між Україною та Гренадою були встановлені 26 вересня 2019 р. в рамках 74-ї сесії ГА ООН в м. Нью-Йорк. Подальшим кроком стала домовленість про підписання двосторонньої угоди про безвізовий режим. На даний час немає акредитованого посла Гренади в Україні, тому посол Олег Фірер був уповноважений урядом Гренади на підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Гренади про скасування візових вимог.

Фото: МЗС України