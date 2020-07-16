Потужність Декларації про суверенітет спонукатиме до розвитку ще сотні років - Шмигаль

Потужність Декларації про державний суверенітет спонукатиме до розвитку України ще сотні років.

Про це він заявив під час виступу з трибуни парламенту на урочистому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сила і потужність цього документа протягом 30 років і протягом наступних сотень років, я впевнений, будуть давати нашій країні поштовхи для розвитку, будуть розвивати країну і давати змогу українцям бути в колі світових лідерів, світових розвинутих держав", - сказав Шмигаль.

Він також зауважив, що принципи незалежності України, які були закладені і започатковані 30 років тому у Декларації, дозволяють вчити дітей в українських школах, проводити реформи, ефективно захищати і розвивати малий і середній бізнес, зберігати і створювати нові робочі місця, підтримувати вразливі верстви населення.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 16 липня у Верховній Раді відбувається урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

На засіданні також присутні Президент Володимир Зеленський, народні депутати України першого та дев’ятого скликань, голови Верховної Ради попередніх скликань, президенти України у попередні роки, члени Кабінету міністрів, керівники судової гілки влади, посли іноземних держав.