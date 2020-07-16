Цивілізований світ визнає, що Україна робить все для настання миру – Зеленський

Увесь цивілізований світ визнає, що Україна нині робить усе для настання в державі справедливого миру - коли державний суверенітет запанує насправді, а не лише на папері.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу з трибуни парламенту на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, шостий рік поспіль, ми захищаємо свій суверенітет від російської агресії. Ми сплачуємо за це найвищу ціну – життя наших громадян. Сьогодні весь цивілізований світ визнає, що Україна робить все для настання такого бажаного миру. Справедливого миру. Миру у нашому розумінні цього слова", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що це має бути саме той мир, де державний суверенітет пануватиме в реальності, а не на папері.

"Так, ми втратили частину території. Ми втратили своїх людей. І, на жаль, ми не можемо повернути загиблих. Але повинні повернути усі свої території. Повернути віру в правду і справедливість. Щоб те, заради чого загинули наші герої – ніколи не виявилось марним", - зауважив Президент.

Водночас він наголосив, що шанс досягти цього в українців є тільки в одному випадку - "якщо всі ми об’єднаємося так само, як і 30 років тому".

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня 1990 року Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. У преамбулі цього документа проголошувалося «верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах». Від імені українського народу могла виступати тільки Верховна Рада. Територія України в наявних кордонах проголошувалася недоторканною.