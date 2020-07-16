Разумков закрив засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив ранкове засідання парламенту в четвер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

Під час засідання парламентарії здійснили кілька кадрових призначень і ухвалили декілька законів.

Так, було призначено нового голову Національного банку. Ним став Кирило Шевченко. Верховна Рада також призначила Ольгу Піщанську на посаду голови Антимонопольного комітету, а Олега Уруського - віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Було також звільнено В’ячеслава Штучного з посади керівника Апарату Верховної Ради.

Парламент ухвалив в цілому закони "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті".

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У першому читанні було ухвалено законопроєкт №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

О 16:00 у Верховній Раді розпочнеться урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.