Глава апарату Верховної Ради подав у відставку

Глава апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний заявив про свою відставку.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram.

"Сьогодні В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України", - поінформував Качура.

Читайте також: Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про столицю

На підтвердження своїх слів він опублікував копію заяви Штучного.

Нардеп вважає рішення голови апарату ВР мудрим і зваженим.

Сам Штучний своїй заяві мотивує своє бажання звільнитися призначенням на іншу посаду в державному органі.

Нагадаємо: Штучний керував апаратом Ради з 1 листопада 2019 року по даний момент. У вересні минулого року нардепи проголосували за його призначення на посаду голови апарату ВР.