Вибори 25 жовтня: депутат дав роз’яснення щодо поділу районів
Про це в коментарі Укрінформу уточнив перший заступника голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський (фракція "Голос").
"Вибори будуть проведені 25 жовтня до усіх місцевих рад, якими є усі сільські, селищні, міські, районні, обласні ради, а також відбудуться вибори сільських, селищних і міських голів. Це абсолютно всі рівні місцевого самоврядування", - підкреслив він.
Далі, за його словами, "ми рухаємось у залежності від того, - перші це вибори чи чергові".
"Якщо будуть затверджені нові райони, то відбудуться перші вибори, а у разі, якщо залишиться як є, то будуть чергові. Те саме, і щодо громад: вже утворені, добровільно об'єднані громади, які не змінили своїх меж і центрів, матимуть чергові вибори, а новоутворені сільські, селищні та міські громади - перші", - пояснив Лозинський.
Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.
Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.
Водночас передбачено, що не проводяться вибори депутатів парламенту Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АРК, Севастополя, в окремих районах міст, селах і селищах Донецької та Луганської областей.