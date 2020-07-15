У "Слузі народу" хочуть зробити праймеріз кандидатів у мери Києва публічними

Народні депутати від фракції "Слуга народу" ухвалили рішення, що партійні праймеріз з відбору кандидата в мери Києва проходитиме публічно.

Про це в середу розповів один з учасників праймеріз, член фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні проголосовано рішення, за яким праймеріз буде публічним. Праймеріз має проходити між кандидатами з презентацією програм і максимально широким обговоренням цих програм ", - сказав Дубинський.

Депутат розповів, що він і ще два учасники праймеріз - Ірина Верещук і Дмитро Гурін - запропонували механізми проведення праймеріз.

Він зазначив, що буде створено робочу групу з чотирьох представників партії, які допрацюють запропоновані механізми проведення праймеріз.

"Чотири людини, які представляють вищу раду партії, проаналізують три пропозиції, зроблять одну. Вона сьогодні буде відправлена Президенту як компромісна - правила цього праймеріз. Завтра на фракції ми повинні ці правила затвердити і провести цей праймеріз ", - пояснив Дубинський.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до Президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу". Про наміри взяти участь у праймеріз вже оголосили народні депутати Олександр Дубинський, Олександр Ткаченко, Олександр Качура, Микола Тищенко, Ірина Верещук і Дмитро Гурін.

4 червня 2020 року Ткаченко був призначений на посаду міністра культури і інформаційної політики України. Після цього він заявив про готовність допомагати тому кандидату в мери Києва від партії «Слуга народу», який матиме реальні шанси в цих виборчих перегонах перемогти чинного мера Віталія Кличка.

Чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня нинішнього року.