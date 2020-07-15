Зеленський звільнив посла України в Італії

Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Перелигіна з посади посла України в Італійській Республіці й за сумісництвом посла в Республіках Мальта, Сан-Марино та постійного представника при Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН.

Відповідний указ №275/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Звільнити Перелигіна Євгена Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мальта, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сан-Марино та Постійного представника України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об’єднаних Націй за сумісництвом”, - зазначається в документі.

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Євген Перелигін був призначений послом України в Італії 28 грудня 2012 року.