Призначення Уруського: комітет рекомендує Раді визначитись у залі

Комітет з питань економічного розвитку ухвалив рішення винести на розгляд Верховної Ради проєкт постанови №3842 «Про призначення Олега Уруського віцепрем'єр- міністром України – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України».

Про це повідомив секретар Комітету ВР з питань бюджету Володимир Цабаль (фракція “Голос”) на своїй сторінці у Facebook.

“Щойно економічний комітет підтримав рішення про внесення на розгляд ВРУ Олега Уруського на посаду віце-прем’єра з ОПК і міністра промисловості. Рішення "на розсуд ВРУ”, - зазначив Цабаль.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія інформував, що кадрові питання Рада розглядатиме у четвер, 16 липня.

Водночас члени фракції "Слуга народу" на засіданні фракції 13 липня схвалили кандидатури Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету та Олега Уруського — на віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше проєкт постанови про призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості (№3827) було зареєстровано в парламенті 10 липня, однак через три дні після оприлюднення на сайті ВР уряд відкликав цей документ.

Заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук заявила напередодні, що уряд зможе повторно внести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Уруського в разі позитивного рішення фракції з цього питання. І вже 14 липня уряд вніс до Ради нове подання на призначення Уруського (проєкт постанови №3842).