Зеленський звільнив українського посла в Румунії

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Банькова з посади посла України в Румунії.

Відповідний указ №274/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Банькова Олександра Сергійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Румунії", - зазначається в документі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у дописі на Facebook проінформував, що уряд у середу, 15 липня, призначив Банькова на посаду державного секретаря МЗС.

За його словами, Баньков “чудово розуміє” систему МЗС, знає, як у щоденному режимі адмініструвати її з максимальною ефективністю і запроваджувати зміни, які мають відбуватися в дипломатичній службі.

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“Я налаштований разом з командою до кінця року здійснити ще низку змін в МЗС, які зроблять дипслужбу ще сильнішою, сучаснішою, прозорішою і там, де треба, яскравішою”, - додав Кулеба.

Як повідомлялося, Олександр Баньков був призначений послом України в Румунії 4 квітня 2017 року.