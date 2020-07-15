Кабмін призначив сімох заступників міністрів

Кабінет міністрів на засіданні 15 липня призначив сім заступників міністрів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Призначити: Боруховського Богдана Валентиновича - першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; Карандєєва Ростислава Володимировича - першим заступником міністра культури та інформаційної політики України; Зоріна Олександра Олексійовича - заступником міністра енергетики України; Немчинова Максима Олександровича - заступником міністра енергетики України", - написав Мокан.

Він також повідомив про призначення Матвія Бідного заступником міністра молоді та спорту України; Андрія Вітренка - заступником міністра освіти та науки України; Ігоря Гарбарука - заступником міністра освіти та науки України.

Крім того, за повідомленням Мокана, Кабмін призначив Олександра Банькова державним секретарем Міністерства закордонних справ України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину). Також уряд призначив Дмитра Маковського першим заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Мокан додав, що Кабмін ухвалив рішення про звільнення Артема Біденка з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України (за власним бажанням); Дмитра Маковського - з посади державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України (у зв'язку із переходом на іншу роботу); Сергія Сєкунова - з посади першого заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Уряд, за інформацією Мокана, також звільнив Петра Опаленика з посади заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Сергія Ігнатовського з посади заступника голови Фонду державного майна України (за власним бажанням, 20 липня 2020 року).

Крім того, нардеп повідомив, що Кабмін погодив проєкт протокольного рішення Кабміну про призначення Єгорової-Луценко Тетяни Петрівни - першим заступником голови Харківської ОДА.

За повідомленням Мокана, у середу Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України на Ругаєва Дмитра Володимировича (директор департаменту правового забезпечення цифрової трансформації цього Міністерства). Також Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків директора Національного бюро з розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами на Мішаріна Ігоря Валентиновича (перший заступник директора цього бюро)