До Ради зараз пройшли б чотири партії

У разі проведення парламентських виборів 5-відсотковий бар’єр подолали б партії “Слуга народу”, "Опозиційна платформа ˗ За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Про це свідчать результати соціологічного опитування, опубліковані на сайті фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”.

“Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія «Слуга народу» (за неї готові віддати свій голос 34% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За «Опозиційну платформу - За життя» готові віддати свій голос 19%, за «Європейську солідарність» – 15%, за ВО «Батьківщина» - 8% із тих, хто візьме участь у виборах і визначився, кого підтримуватиме”, - ідеться в повідомленні.

За даними соціологів, решта партій не долають 5-відсотковий прохідний бар’єр. Зокрема, партія «Сила і честь» може отримати 4% голосів виборців, «Громадянська позиція» – 3%. Радикальна партія Олега Ляшка, партії «Голос», «Українська стратегія Гройсмана», ВО «Свобода», Партія Шарія, Опозиційний блок отримують по близько 2% голосів виборців.

Опитування показало, що 54% українців вважають, що фінансувати діяльність партій в Україні мають лідери партій, 40% - рядові члени цих партій, 33% говорять про фінансування з боку прихильників партій.

Водночас 15,5% українців підтримують фінансування партій з державного бюджету, а 12% говорять про власну готовність долучатися до фінансування політичних партій в Україні.

Загальнонаціональне дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва» з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.