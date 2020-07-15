До Ради зараз пройшли б чотири партії
Про це свідчать результати соціологічного опитування, опубліковані на сайті фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”.
“Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія «Слуга народу» (за неї готові віддати свій голос 34% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За «Опозиційну платформу - За життя» готові віддати свій голос 19%, за «Європейську солідарність» – 15%, за ВО «Батьківщина» - 8% із тих, хто візьме участь у виборах і визначився, кого підтримуватиме”, - ідеться в повідомленні.
За даними соціологів, решта партій не долають 5-відсотковий прохідний бар’єр. Зокрема, партія «Сила і честь» може отримати 4% голосів виборців, «Громадянська позиція» – 3%. Радикальна партія Олега Ляшка, партії «Голос», «Українська стратегія Гройсмана», ВО «Свобода», Партія Шарія, Опозиційний блок отримують по близько 2% голосів виборців.
Опитування показало, що 54% українців вважають, що фінансувати діяльність партій в Україні мають лідери партій, 40% - рядові члени цих партій, 33% говорять про фінансування з боку прихильників партій.
Водночас 15,5% українців підтримують фінансування партій з державного бюджету, а 12% говорять про власну готовність долучатися до фінансування політичних партій в Україні.
Загальнонаціональне дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва» з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.
Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.