Кличко закликав депутатів не підтримувати зміни до законів щодо місцевих виборів

Київський міський голова, голова Асоціації міст України Віталій Кличко прийшов на мирну акцію протесту, що відбувається біля Верховної Ради, і закликав депутатів не схвалювати антидемократичні зміни до виборчого законодавства щодо місцевих виборів.

Йдеться про законопроєкт №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства", повідомляє пресслужба Кличка.

“Я тут зустрів багато моїх колег - мерів міст, які приїхали з усієї країни. Бо ми хочемо, щоб нас почули. І враховували інтереси громад: і маленьких селищ, і великих міст. Адже краще, ніж мери, ніхто не розуміє проблем місцевого самоврядування. Бо мери кожного дня спілкуються з мешканцями, вирішують їхні проблеми. Ми зібралися на мирну акцію, щоб спільними зусиллями не допустити внесення антидемократичних і, можна сказати, диктаторських змін до виборчого законодавства щодо місцевих виборів. Ми виступаємо проти тотальної партизації місцевих рад та проти запровадження "імперативного" мандату. Адже місцевий депутат має бути слугою громади, а не тієї чи іншої партії. Немає партійних кольорів. Є депутат, який представляє громаду” - сказав Кличко.

Він зазначив, що введення пропорційної виборчої системи у селах, селищах та містах, де кількість виборців менше 90 тисяч осіб, позбавить жителів громад можливості впливати на ухвалення рішень через мажоритарних депутатів. Та знівелює здобутки децентралізації і зумовить недовіру людей до влади.

"Партизація місцевих рад поверне всіх нас до радянської системи, коли до влади допускали лише членів партії, - наголосив мер Києва.

Неприпустимо змінювати виборчу систему місцевих виборів безпосередньо перед виборами. Це суперечить європейським та світовим стандартам, додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства".

До другого читання законопроєкту було внесено близько 4 тисяч поправок.

Згідно з пояснювальною запискою, метою проєкту закону є усунення прогалин та неузгодженостей, кореляція строків, спрощення виборчих процедур та їх уніфікації задля забезпечення дотримання міжнародних стандартів проведення виборів та забезпечення сталості демократичних принципів і процедур в Україні.