Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив чергове пленарне засідання парламенту 15 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим», - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на цьому засідання Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року, затвердила календарний план четвертої сесії, визначила своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

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Водночас депутати зняли з розгляду проєкт постанови №3650 «Про утворення та ліквідацію районів», згідно з яким пропонується утворити в Криму та областях 129 районів (із них 17 на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей) і ліквідувати існуючі 490 районів.

Після пленарного засідання депутати в середу традиційно працюватимуть у комітетах.