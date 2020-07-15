Разумков закрив Раду

Разумков закрив Раду

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив чергове пленарне засідання парламенту 15 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим», - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на цьому засідання Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року, затвердила календарний план четвертої сесії, визначила своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

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Водночас депутати зняли з розгляду проєкт постанови №3650 «Про утворення та ліквідацію районів», згідно з яким пропонується утворити в Криму та областях 129 районів (із них 17 на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей) і ліквідувати існуючі 490 районів.

Після пленарного засідання депутати в середу традиційно працюватимуть у комітетах.

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