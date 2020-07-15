Шмигаль сподівається, що Рада підтримає призначення Уруського віцепрем'єром

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що Верховна Рада підтримає кандидатуру Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це він сказав під час засідання уряду 15 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Необхідно дуже якісно змінити підходи до управління, і саме тому наш уряд пропонує парламенту створити посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості і призначити на цю посаду фахового спеціаліста Олега Семеновича Уруського. Я сподіваюся, депутати нас підтримають", - сказав Шмигаль.

Він додав, що за останні 10 років українська промисловість демонструвала занепад, йде технологічне відставання та відсутня передова школа розробки високих технологій.

"У більшості великих галузей, літакобудуванні, вагонобудуванні, машинобудуванні, ситуація надзвичайно складна. Тому окремі якісні інноваційні проєкти та рішення ми повинні масштабувати на рівні країни", - зауважив Шмигаль.

Він також підкреслив, що уряд продовжить реалізацію намічених програм підтримки промислового сектору.

Як повідомлялося, проєкт постанови про призначення Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості (№3827) було зареєстровано в парламенті 10 липня, однак через три дні після оприлюднення на сайті ВР уряд відкликав цей документ.

14 липня Кабмін повторно зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше Уруський обіймав посаду голови Державного космічного агентства.