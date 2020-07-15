Рада планує змінити графік пленарних засідань

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3608 “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіка проведення пленарних засідань”.

Відповідне рішення підтримали 324 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проєктом закону пропонується внести зміни до Регламенту ВР, передбачивши проведення у вівторок, середу та четвер пленарного тижня засідань із 10:00 до 15:00 (у п’ятницю – з 10:00 до 16:00) з перервою з 12:00 до 12:30.

При цьому понеділок і час після завершення пленарних засідань автори законодавчої ініціативи пропонують відвести для самостійної роботи народних депутатів, пов'язаної зі здійсненням депутатських повноважень, а у разі необхідності – проведення засідань комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, депутатських фракцій (груп).

Водночас рішення про продовження пленарного засідання після 15:00 (у п’ятницю – після 16:00) більш як на 15 хвилин може бути прийняте лише до перерви з 12:00 до 12:30.

У пленарну п'ятницю передбачено проведення з 10:00 до 11:00 години запитань до уряду та перерву з 12:00 до 12:30. Водночас, час до 14:00 планується використовувати для законопроєктної роботи, а період з 14:00 до 16:00 відвести для оголошень запитів, прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, обговорення відповідей на запити, виступів народних депутатів «із різних питань».

На думку авторів законопроєкту, розділення денної роботи у пленарному режимі на два пленарні засідання (ранкове та вечірнє) не має сенсу, крім «незручності» для вищого законодавчого органу мати дві перерви у роботі, тоді як усі громадяни України, які працюють за звичайним графіком, мають лише одну перерву.

Окрім цього, акцентується на тому, що зі збільшенням кількості депутатських запитів, що можуть подаватись народними депутатами, подекуди виникає черга, адже 30 хвилин, передбачених Регламентом, іноді не вистачає для оголошення у п’ятницю усіх поданих запитів.

Автори проєкту закону пояснюють, що відведення другої половини середи пленарного тижня на роботу в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях та тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) приводить до того, що одночасно проводяться засідання фактично усіх парламентських комітетів. А отже, народний депутат може представити та захистити свої законодавчі ініціативи (як проєРазом з тим акти законів, так і пропозиції, поправки до другого читання) на засіданні комітету, до складу якого він не входить, лише за рахунок невідвідування засідання свого «власного» комітету.

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Прогнозується, що прийняття цього документа сприятиме раціональному використанню робочого часу у пленарні тижні, зокрема загальний час роботи парламенту у пленарному режимі збільшиться з 18 до 19 годин на пленарний тиждень. Проведення ж засідань комітетів у пленарні тижні можна буде спланувати на різні дні.

Відповідно до чинної редакції Регламенту, у вівторок і четвер пленарного тижня протягом дня проводяться два засідання: ранкове – з 10:00 до 14:00 із перервою з 12:00 до 12:30 і вечірнє – з 16:00 до 18:00. У середу та п'ятницю проводяться лише ранкові засідання. Друга половина середи відводиться для роботи народних депутатів у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях та тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). Понеділок та друга половина п'ятниці відводяться для самостійної роботи народних депутатів, пов'язаної із здійсненням депутатських повноважень.

При цьому Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту у своєму висновку звернув увагу на скорочення робочого часу пленарних засідань у день на одну годину – з 5 годин 30 хвилин до 4 годин 30 хвилин (окрім п’ятниці).

Також комітет зауважив, що відповідно до частини першої статті 66 Кодексу законів про працю України, працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин, яка не входить у робочий час, і повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. При цьому перерва в 30 хвилин (з 12:00 до 12:30), згідно з висновком комітету, не може вважатися перервою для відпочинку і харчування, адже «загалом, як показує практика, зазначена перерва використовується народними депутатами для брифінгів і кулуарного спілкування із засобами масової інформації».

«Тому безперервна робота народних депутатів України з 10:00 до 15:00, а у п’ятницю – до 16:00 є предметом доцільності з точки зору можливого навантаження на народних депутатів, а відтак і їх самопочуття та відповідної ефективності в роботі», – наголошують у регламентному комітеті.