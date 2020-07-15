Зеленський завтра прийде до Ради

Президент України Володимир Зеленський 16 липня візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Про це Укрінформу повідомили в інформаційному управлінні апарату ВР.

“16 липня 2020 року о 16.00 розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України... На урочистому засіданні виступлять Президент України Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, перший Президент незалежної України, Голова Верховної Ради України у 1990-1991 році, народний депутат України I-IV скликань Леонід Кравчук, народний депутат Верховної Ради України І-IV скликань Ігор Юхновський та інші учасники засідання”, - йдеться у повідомленні.

Відкриє урочисте засідання спікер Дмитро Разумков.

Заплановано, що під час цього засідання Зеленський вручить державні нагороди учасникам прийняття Декларації про державний суверенітет України, а Разумков — почесні грамоти ВР народним депутатам першого скликання, учасникам прийняття Декларації.

В інформуправлінні ВР зазначають, що для участі в урочистому засіданні запрошені: Президент України, народні депутати України першого та дев’ятого скликань, голови Верховної Ради України попередніх скликань, президенти України у попередні роки, Прем’єр-міністр України та члени Кабінету міністрів України, керівники судової гілки влади, посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду, глави дипломатичних представництв іноземних держав, представники засобів масової інформації, інші офіційні особи.

Учасники урочистого засідання переглянуть історичні кадри кінохроніки подій прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Також у приміщенні Верховної Ради буде розгорнута фотоекспозиція «Історія українського парламентаризму» - інформагентства УКРІНФОРМ та газети Верховної Ради України «Голос України», експозиція періодичних видань з фондів Інформаційного управління про становлення українського парламентаризму.

Водночас у Раді уточнюють, на площі Конституції перед будівлею парламенту о 09.00 почесна варта Національної гвардії України підніме Державний прапор України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 липня ухвалила постанову №3721 щодо проведення 16 липня урочистого засідання з нагоди 30-ї річниці ухвалення Декларації про держсуверенітет України. Ініціатором проведення урочистого засідання виступив перший віцеспікер Руслан Стефанчук.