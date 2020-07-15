Уряд планує схвалити посилення покарання за повідомлення про "замінування"

Кабінет міністрів планує затвердити законопроєкт про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Про це йдеться у порядку денному засідання на 15 липня, який опублікований на Урядовому порталі.

Також урядовці планують затвердити проєкт закону “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населенняˮ щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19)ˮ та законопроєкт про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19).

Крім того, Кабмін має намір розглянуть проєкти урядових постанов щодо внесення змін до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; про питання надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги з часткового безробіття на період карантину; щодо виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби СОVID-19.

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У середу на засіданні урядовці також планують схвали проєкти розпоряджень про реалізацію соціальної благодійної програми з відновлення добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей; деякі питання діяльності акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк Україниˮ та низку інших питань.