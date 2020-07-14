«Знешкодження бомби»: як ізраїльтяни та українці разом запобігали «терористичним атакам»

«Знешкодження бомби»: як ізраїльтяни та українці разом запобігали «терористичним атакам»

Фоторепортаж
Укрінформ
На щастя, усе відбувалося не усерйоз – в межах спільних тактичних навчань. Принаймні, сьогодні. А так - 440 бойових виїзди за півроку. І це лише у столиці…

У вівторок, 14-го, в Києві відбулися спільні навчання служби охорони Посольства Ізраїлю та українських поліцейських. Тренувалися, як запобігти терористичним атакам та захистити дипломатичні установи.

Відпрацювали дії в разі нападу диверсантів і знешкодження вибухівки. До навчань залучили кінологів та спецтехніку – так званих суперроботів, яких використовують для виявлення та знешкодження вибухових пристроїв.

За навчаннями спостерігали ізраїльські дипломати, зокрема, був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, який зазначив, що його країна перебуває в постійній співпраці з Україною.

Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон та його заступник Йоав Бистрицький (позаду)
Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон та його заступник Йоав Бистрицький (позаду)

«Хочу подякувати Національній поліції України за її зусилля з підтримки безпеки, зокрема довкола будівель посольств у місті. Гадаю, що найважливіша частина навчань – це відпрацювання сумісності наших сил у протидії тероризму. Попри пандемію коронавірусу, загроза тероризму не зникла, тож ми мусимо пильнувати і не гаяти час», – зауважив посол.

Тож як це було?

Два сценарії знешкодження «невідомого об’єкту»    

«Сьогодні ви станете свідками відпрацювання двох сценаріїв», - промовив заступник посла Ізраїлю Йоав Бистрицький.

За легендою відбуватиметься плановий огляд периметру співробітником служби безпеки посольства. У дворі він виявить два підозрілі об’єкти. «Ці об’єкти тут не повинні знаходитись: перший – рюкзак із невідомим вмістом, другий – радіокерований саморобний вибуховий пристрій (РСВП), прикріплений на задньому лівому колесі службового автомобіля. Тільки-но співробітник СБ їх виявить – одразу ж зателефонує до управління Нацполіції міста Києва», - продовжує Бистрицький.

Патрульна поліція прибула на виклик відносно виявлення «невідомих об’єктів» на території дипустанови
Патрульна поліція прибула на виклик відносно виявлення «невідомих об’єктів» на території дипустанови

…За кілька хвилин під звуки сирен у двір посольства в’їхала машина Патрульної поліції. Співробітник служби безпеки вказав місце знаходження двох підозрілих об’єктів. Патрульні попросили усіх залишити будівлю і територію дипустанови, огородивши периметр біло-червоною стрічкою. Після цього передали сигнал по рації колегам із вибухотехнічної служби… 

Сценарій №1.

1. Для проведення огляду місця події по факту виявлення підозрілої сумки прибуває чергова група спеціалістів-вибухотехніків на пересувному вибухотехнічному комплексі в якому знаходиться спеціальне обладнання та засоби індивідуального захисту;

Під посольство прибула чергова група спеціалістів-вибухотехніків на пересувному вибухотехнічному комплексі
Під посольство прибула чергова група спеціалістів-вибухотехніків на пересувному вибухотехнічному комплексі. У захисному костюмі - спеціаліст-вибухотехнік Ігор Войцехівський

2. 3 метою запобігання неконтрольованого вибуху у разі використання радіокерованого вибухового пристрою застосовується генератор радіоперешкод «ШАТЕР» (радіус генератора сягає 30 м). Вибухотехнік, відійшовши на безпечну відстань, за допомогою пульту дистанційного керування переводить його в робочий режим;

Службовий собака «винюхав» вибуховий пристрій у рюкзаку
Службовий собака «винюхав» вибуховий пристрій у рюкзаку

3. Після постановки генератора радіоперешкод підозріла сумка перевіряться на наявність вибухових речовин за допомогою кінологів. Службові собаки натреновані на пошук вибухових речовин таких як тротил, гексоген, порох, пластит тощо;

4. Після того, як службова собака позначила місце виявлення сумки було прийняте рішення про перевірку її вмісту за допомогою рентгенографічного комплексу. Спеціаліст у вибухозахисному костюмі EOD-9 підносить до сумки випромінювач та прийомний блок рентгeнкомплекса. Згодом повертається до автомобіля в якому знаходиться комп'ютер – на екран відображаються рентгенівські знімки вмісту сумки;

5. В цей час облаштовується місце локалізації. Встановлюється вибухозахисний контейнер та гідродинамічний руйнувач;

Встановлення вибухозахисного контейнера та гідродинамічного руйнувача
Встановлення вибухозахисного контейнера та гідродинамічного руйнувача

6. За допомогою механічного маніпулятора, сумка переноситься до місця локалізації та відбувається прицілювання гармати. Довжина маніпулятора 2,7 м та вага 3 кг. Максимальна вага вантажу, що переноситься 2 кг;

7. Вибухотехнік - у вибухозахисному костюмі, який відповідає усім сучасним вимогам. Костюм забезпечує захист від самого вибуху, вибухового тиску, осколків, дії тепла і відкритого полум'я. В залежності від компонування та розміру його вага коливається від 26 до 32 кг. До слова, EOD 9 захищає вибухотехніка від осколків вагою до 1 г, який летить зі швидкістю 1000 м/с;

8. Оскільки захист костюма спереду потужніший ніж зі спини, то вибухотехнік відходить від вибухового пристрою – відступаючи, спиною вперед;

Підрив вибухового пристрою
Підрив вибухового пристрою

9. Після відходу вибухотехніка в костюмі на безпечну відстань, магістральні дроти електровибухової мережі під’єднуються до підривної машинки, двічі подається сигнал про готовність та, власне, проводиться підрив;

10. Після підриву вибухотехнік підходить до місця підриву та проводить огляд на наявність фрагментів вибухової речовини, засобів підриву;

11. Проводиться перезаряджання гідродинамічного руйнувача та встановлення його на роботизований комплекс;

Сценарій № 2.

Спеціалісти виконують схожі дії, але цього разу дистанційно – за допомогою суперробота AllenVanguard, який, під’їхавши до автомобіля, акуратно знімає двома механічними «пальцями» РСВП із заднього лівого колеса. Після цього транспортує вибуховий пристрій до місця руйнування з подальшим знищенням.

Суперробот AllenVanguard дістає РСВП з переднього лівого колеса
Суперробот AllenVanguard дістає РСВП із заднього лівого колеса

«Максимальна вага вантажу, який транспортується при зігнутому маніпуляторі становить 18,2 кг, а при розгорнутому 8 кг. AllenVanguard може рухатись по сходах. Максимальний кут нахилу становить 45 градусів, - розповів журналісту заступник начальника Управління вибухотехнічної служби Володимир Іщук. - Керування роботом здійснюється через дистанційний пульт управління на комп’ютері. Він з’єднується з роботом через безпечну та закодовану локальну мережу або через управляючий кабель довжиною 150 м. Робот має три стандартні камери та може використовуватись ще одна додаткова».

За 6 місяців 2020 року здійснено 440 службових виїзди…

…пов'язаних з виявленням, транспортуванням і ліквідацією вибухових об'єктів, повідомив Укрінформу Володимир Іщук. А саме:

  • 11 - для огляду місця події за фактом вибуху;
  • 4 - для огляду місця події за фактом пожежі;
  • 98 - для перевірки об’єктів отримання завідомо неправдивого повідомлення про загрозу вибуху (загальна оглянута площа, яких – 493,4 м2);
  • 186 - для проведення профілактичних оглядів об’єктів на вибухобезпеку та місць масового перебування громадян;
  • 11 - розрядження та знешкодження вибухових пристроїв тощо.

«Нашими спеціалістами було вилучено з незаконного обігу 298 одиниць бойових припасів або їх частин, а саме: 123 ручні гранати; 45 саморобних вибухових пристроїв; 9 гранат до протипіхотних гранатометів (ГП, АГС, тощо) або їх частин; 6 реактивних гранат, реактивних вогнеметів або їх частин; 5 артилерійських бойових припасів або їх частин; 1 од. інженерних мін або їх частин", - перелічує заступник начальника Управління вибухотехнічної служби.

Спільне фото посла Ізраїлю Джоеля Ліона з черговою групою спеціалістів-вибухотехніків
Спільне фото посла Ізраїлю Джоеля Ліона з черговою групою спеціалістів-вибухотехніків

Також, каже він, вибухотехніки виявили та вилучили 42 одиниць піротехнічних засобів, 3 одиниці засобів ініціювання вибуху, 40 789 кілограм вибухових речовин, 1 мінометну міну, 3 запали до ручних протитанкових гранат і 20 боєприпасів часів ІІ Світової війни.

«Кожен виїзд - бойовий», - долучився до розмови головний спеціаліст-вибухотехнік Ігор Войцехівський.

Попри те, що «хибних» викликів є багато – хибними вони стають уже потім. Отже ризик є завжди, додав він. «Питаєте, чи страшно? А як же. Одна помилка і… Ми постійно тренуємося, ми – професіонали. Ми повинні захищати співгромадян, захищати своїх близьких і рідних. Сьогодні не простий час. Понад 400 викликів за півроку – це, скажу я вам, дуже багато для мирної столиці», - резюмував Войцехівський.   

Підготував Мирослав Ліскович. Київ

Фото: Володимир Тарасов

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