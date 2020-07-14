«Знешкодження бомби»: як ізраїльтяни та українці разом запобігали «терористичним атакам»

На щастя, усе відбувалося не усерйоз – в межах спільних тактичних навчань. Принаймні, сьогодні. А так - 440 бойових виїзди за півроку. І це лише у столиці…

У вівторок, 14-го, в Києві відбулися спільні навчання служби охорони Посольства Ізраїлю та українських поліцейських. Тренувалися, як запобігти терористичним атакам та захистити дипломатичні установи.

Відпрацювали дії в разі нападу диверсантів і знешкодження вибухівки. До навчань залучили кінологів та спецтехніку – так званих суперроботів, яких використовують для виявлення та знешкодження вибухових пристроїв.

За навчаннями спостерігали ізраїльські дипломати, зокрема, був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, який зазначив, що його країна перебуває в постійній співпраці з Україною.

Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон та його заступник Йоав Бистрицький (позаду)

«Хочу подякувати Національній поліції України за її зусилля з підтримки безпеки, зокрема довкола будівель посольств у місті. Гадаю, що найважливіша частина навчань – це відпрацювання сумісності наших сил у протидії тероризму. Попри пандемію коронавірусу, загроза тероризму не зникла, тож ми мусимо пильнувати і не гаяти час», – зауважив посол.

Тож як це було?

Два сценарії знешкодження «невідомого об’єкту»

«Сьогодні ви станете свідками відпрацювання двох сценаріїв», - промовив заступник посла Ізраїлю Йоав Бистрицький.

За легендою відбуватиметься плановий огляд периметру співробітником служби безпеки посольства. У дворі він виявить два підозрілі об’єкти. «Ці об’єкти тут не повинні знаходитись: перший – рюкзак із невідомим вмістом, другий – радіокерований саморобний вибуховий пристрій (РСВП), прикріплений на задньому лівому колесі службового автомобіля. Тільки-но співробітник СБ їх виявить – одразу ж зателефонує до управління Нацполіції міста Києва», - продовжує Бистрицький.

Патрульна поліція прибула на виклик відносно виявлення «невідомих об’єктів» на території дипустанови

…За кілька хвилин під звуки сирен у двір посольства в’їхала машина Патрульної поліції. Співробітник служби безпеки вказав місце знаходження двох підозрілих об’єктів. Патрульні попросили усіх залишити будівлю і територію дипустанови, огородивши периметр біло-червоною стрічкою. Після цього передали сигнал по рації колегам із вибухотехнічної служби…

Сценарій №1.

1. Для проведення огляду місця події по факту виявлення підозрілої сумки прибуває чергова група спеціалістів-вибухотехніків на пересувному вибухотехнічному комплексі в якому знаходиться спеціальне обладнання та засоби індивідуального захисту;

Під посольство прибула чергова група спеціалістів-вибухотехніків на пересувному вибухотехнічному комплексі. У захисному костюмі - спеціаліст-вибухотехнік Ігор Войцехівський

2. 3 метою запобігання неконтрольованого вибуху у разі використання радіокерованого вибухового пристрою застосовується генератор радіоперешкод «ШАТЕР» (радіус генератора сягає 30 м). Вибухотехнік, відійшовши на безпечну відстань, за допомогою пульту дистанційного керування переводить його в робочий режим;

Службовий собака «винюхав» вибуховий пристрій у рюкзаку

3. Після постановки генератора радіоперешкод підозріла сумка перевіряться на наявність вибухових речовин за допомогою кінологів. Службові собаки натреновані на пошук вибухових речовин таких як тротил, гексоген, порох, пластит тощо;

4. Після того, як службова собака позначила місце виявлення сумки було прийняте рішення про перевірку її вмісту за допомогою рентгенографічного комплексу. Спеціаліст у вибухозахисному костюмі EOD-9 підносить до сумки випромінювач та прийомний блок рентгeнкомплекса. Згодом повертається до автомобіля в якому знаходиться комп'ютер – на екран відображаються рентгенівські знімки вмісту сумки;

5. В цей час облаштовується місце локалізації. Встановлюється вибухозахисний контейнер та гідродинамічний руйнувач;

Встановлення вибухозахисного контейнера та гідродинамічного руйнувача

6. За допомогою механічного маніпулятора, сумка переноситься до місця локалізації та відбувається прицілювання гармати. Довжина маніпулятора 2,7 м та вага 3 кг. Максимальна вага вантажу, що переноситься 2 кг;

7. Вибухотехнік - у вибухозахисному костюмі, який відповідає усім сучасним вимогам. Костюм забезпечує захист від самого вибуху, вибухового тиску, осколків, дії тепла і відкритого полум'я. В залежності від компонування та розміру його вага коливається від 26 до 32 кг. До слова, EOD 9 захищає вибухотехніка від осколків вагою до 1 г, який летить зі швидкістю 1000 м/с;

8. Оскільки захист костюма спереду потужніший ніж зі спини, то вибухотехнік відходить від вибухового пристрою – відступаючи, спиною вперед;

Підрив вибухового пристрою

9. Після відходу вибухотехніка в костюмі на безпечну відстань, магістральні дроти електровибухової мережі під’єднуються до підривної машинки, двічі подається сигнал про готовність та, власне, проводиться підрив;

10. Після підриву вибухотехнік підходить до місця підриву та проводить огляд на наявність фрагментів вибухової речовини, засобів підриву;

11. Проводиться перезаряджання гідродинамічного руйнувача та встановлення його на роботизований комплекс;

Сценарій № 2.

Спеціалісти виконують схожі дії, але цього разу дистанційно – за допомогою суперробота AllenVanguard, який, під’їхавши до автомобіля, акуратно знімає двома механічними «пальцями» РСВП із заднього лівого колеса. Після цього транспортує вибуховий пристрій до місця руйнування з подальшим знищенням.

Суперробот AllenVanguard дістає РСВП із заднього лівого колеса

«Максимальна вага вантажу, який транспортується при зігнутому маніпуляторі становить 18,2 кг, а при розгорнутому 8 кг. AllenVanguard може рухатись по сходах. Максимальний кут нахилу становить 45 градусів, - розповів журналісту заступник начальника Управління вибухотехнічної служби Володимир Іщук. - Керування роботом здійснюється через дистанційний пульт управління на комп’ютері. Він з’єднується з роботом через безпечну та закодовану локальну мережу або через управляючий кабель довжиною 150 м. Робот має три стандартні камери та може використовуватись ще одна додаткова».

За 6 місяців 2020 року здійснено 440 службових виїзди…

…пов'язаних з виявленням, транспортуванням і ліквідацією вибухових об'єктів, повідомив Укрінформу Володимир Іщук. А саме:

11 - для огляду місця події за фактом вибуху;

4 - для огляду місця події за фактом пожежі;

98 - для перевірки об’єктів отримання завідомо неправдивого повідомлення про загрозу вибуху (загальна оглянута площа, яких – 493,4 м2);

186 - для проведення профілактичних оглядів об’єктів на вибухобезпеку та місць масового перебування громадян;

11 - розрядження та знешкодження вибухових пристроїв тощо.

«Нашими спеціалістами було вилучено з незаконного обігу 298 одиниць бойових припасів або їх частин, а саме: 123 ручні гранати; 45 саморобних вибухових пристроїв; 9 гранат до протипіхотних гранатометів (ГП, АГС, тощо) або їх частин; 6 реактивних гранат, реактивних вогнеметів або їх частин; 5 артилерійських бойових припасів або їх частин; 1 од. інженерних мін або їх частин", - перелічує заступник начальника Управління вибухотехнічної служби.

Спільне фото посла Ізраїлю Джоеля Ліона з черговою групою спеціалістів-вибухотехніків

Також, каже він, вибухотехніки виявили та вилучили 42 одиниць піротехнічних засобів, 3 одиниці засобів ініціювання вибуху, 40 789 кілограм вибухових речовин, 1 мінометну міну, 3 запали до ручних протитанкових гранат і 20 боєприпасів часів ІІ Світової війни.

«Кожен виїзд - бойовий», - долучився до розмови головний спеціаліст-вибухотехнік Ігор Войцехівський.

Попри те, що «хибних» викликів є багато – хибними вони стають уже потім. Отже ризик є завжди, додав він. «Питаєте, чи страшно? А як же. Одна помилка і… Ми постійно тренуємося, ми – професіонали. Ми повинні захищати співгромадян, захищати своїх близьких і рідних. Сьогодні не простий час. Понад 400 викликів за півроку – це, скажу я вам, дуже багато для мирної столиці», - резюмував Войцехівський.

Підготував Мирослав Ліскович. Київ

Фото: Володимир Тарасов