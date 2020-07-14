«Знешкодження бомби»: як ізраїльтяни та українці разом запобігали «терористичним атакам»
У вівторок, 14-го, в Києві відбулися спільні навчання служби охорони Посольства Ізраїлю та українських поліцейських. Тренувалися, як запобігти терористичним атакам та захистити дипломатичні установи.
Відпрацювали дії в разі нападу диверсантів і знешкодження вибухівки. До навчань залучили кінологів та спецтехніку – так званих суперроботів, яких використовують для виявлення та знешкодження вибухових пристроїв.
За навчаннями спостерігали ізраїльські дипломати, зокрема, був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, який зазначив, що його країна перебуває в постійній співпраці з Україною.
«Хочу подякувати Національній поліції України за її зусилля з підтримки безпеки, зокрема довкола будівель посольств у місті. Гадаю, що найважливіша частина навчань – це відпрацювання сумісності наших сил у протидії тероризму. Попри пандемію коронавірусу, загроза тероризму не зникла, тож ми мусимо пильнувати і не гаяти час», – зауважив посол.
Тож як це було?
Два сценарії знешкодження «невідомого об’єкту»
«Сьогодні ви станете свідками відпрацювання двох сценаріїв», - промовив заступник посла Ізраїлю Йоав Бистрицький.
За легендою відбуватиметься плановий огляд периметру співробітником служби безпеки посольства. У дворі він виявить два підозрілі об’єкти. «Ці об’єкти тут не повинні знаходитись: перший – рюкзак із невідомим вмістом, другий – радіокерований саморобний вибуховий пристрій (РСВП), прикріплений на задньому лівому колесі службового автомобіля. Тільки-но співробітник СБ їх виявить – одразу ж зателефонує до управління Нацполіції міста Києва», - продовжує Бистрицький.
…За кілька хвилин під звуки сирен у двір посольства в’їхала машина Патрульної поліції. Співробітник служби безпеки вказав місце знаходження двох підозрілих об’єктів. Патрульні попросили усіх залишити будівлю і територію дипустанови, огородивши периметр біло-червоною стрічкою. Після цього передали сигнал по рації колегам із вибухотехнічної служби…
Сценарій №1.
1. Для проведення огляду місця події по факту виявлення підозрілої сумки прибуває чергова група спеціалістів-вибухотехніків на пересувному вибухотехнічному комплексі в якому знаходиться спеціальне обладнання та засоби індивідуального захисту;
2. 3 метою запобігання неконтрольованого вибуху у разі використання радіокерованого вибухового пристрою застосовується генератор радіоперешкод «ШАТЕР» (радіус генератора сягає 30 м). Вибухотехнік, відійшовши на безпечну відстань, за допомогою пульту дистанційного керування переводить його в робочий режим;
3. Після постановки генератора радіоперешкод підозріла сумка перевіряться на наявність вибухових речовин за допомогою кінологів. Службові собаки натреновані на пошук вибухових речовин таких як тротил, гексоген, порох, пластит тощо;
4. Після того, як службова собака позначила місце виявлення сумки було прийняте рішення про перевірку її вмісту за допомогою рентгенографічного комплексу. Спеціаліст у вибухозахисному костюмі EOD-9 підносить до сумки випромінювач та прийомний блок рентгeнкомплекса. Згодом повертається до автомобіля в якому знаходиться комп'ютер – на екран відображаються рентгенівські знімки вмісту сумки;
5. В цей час облаштовується місце локалізації. Встановлюється вибухозахисний контейнер та гідродинамічний руйнувач;
6. За допомогою механічного маніпулятора, сумка переноситься до місця локалізації та відбувається прицілювання гармати. Довжина маніпулятора 2,7 м та вага 3 кг. Максимальна вага вантажу, що переноситься 2 кг;
7. Вибухотехнік - у вибухозахисному костюмі, який відповідає усім сучасним вимогам. Костюм забезпечує захист від самого вибуху, вибухового тиску, осколків, дії тепла і відкритого полум'я. В залежності від компонування та розміру його вага коливається від 26 до 32 кг. До слова, EOD 9 захищає вибухотехніка від осколків вагою до 1 г, який летить зі швидкістю 1000 м/с;
8. Оскільки захист костюма спереду потужніший ніж зі спини, то вибухотехнік відходить від вибухового пристрою – відступаючи, спиною вперед;
9. Після відходу вибухотехніка в костюмі на безпечну відстань, магістральні дроти електровибухової мережі під’єднуються до підривної машинки, двічі подається сигнал про готовність та, власне, проводиться підрив;
10. Після підриву вибухотехнік підходить до місця підриву та проводить огляд на наявність фрагментів вибухової речовини, засобів підриву;
11. Проводиться перезаряджання гідродинамічного руйнувача та встановлення його на роботизований комплекс;
Сценарій № 2.
Спеціалісти виконують схожі дії, але цього разу дистанційно – за допомогою суперробота AllenVanguard, який, під’їхавши до автомобіля, акуратно знімає двома механічними «пальцями» РСВП із заднього лівого колеса. Після цього транспортує вибуховий пристрій до місця руйнування з подальшим знищенням.
«Максимальна вага вантажу, який транспортується при зігнутому маніпуляторі становить 18,2 кг, а при розгорнутому 8 кг. AllenVanguard може рухатись по сходах. Максимальний кут нахилу становить 45 градусів, - розповів журналісту заступник начальника Управління вибухотехнічної служби Володимир Іщук. - Керування роботом здійснюється через дистанційний пульт управління на комп’ютері. Він з’єднується з роботом через безпечну та закодовану локальну мережу або через управляючий кабель довжиною 150 м. Робот має три стандартні камери та може використовуватись ще одна додаткова».
За 6 місяців 2020 року здійснено 440 службових виїзди…
…пов'язаних з виявленням, транспортуванням і ліквідацією вибухових об'єктів, повідомив Укрінформу Володимир Іщук. А саме:
- 11 - для огляду місця події за фактом вибуху;
- 4 - для огляду місця події за фактом пожежі;
- 98 - для перевірки об’єктів отримання завідомо неправдивого повідомлення про загрозу вибуху (загальна оглянута площа, яких – 493,4 м2);
- 186 - для проведення профілактичних оглядів об’єктів на вибухобезпеку та місць масового перебування громадян;
- 11 - розрядження та знешкодження вибухових пристроїв тощо.
«Нашими спеціалістами було вилучено з незаконного обігу 298 одиниць бойових припасів або їх частин, а саме: 123 ручні гранати; 45 саморобних вибухових пристроїв; 9 гранат до протипіхотних гранатометів (ГП, АГС, тощо) або їх частин; 6 реактивних гранат, реактивних вогнеметів або їх частин; 5 артилерійських бойових припасів або їх частин; 1 од. інженерних мін або їх частин", - перелічує заступник начальника Управління вибухотехнічної служби.
Також, каже він, вибухотехніки виявили та вилучили 42 одиниць піротехнічних засобів, 3 одиниці засобів ініціювання вибуху, 40 789 кілограм вибухових речовин, 1 мінометну міну, 3 запали до ручних протитанкових гранат і 20 боєприпасів часів ІІ Світової війни.
«Кожен виїзд - бойовий», - долучився до розмови головний спеціаліст-вибухотехнік Ігор Войцехівський.
Попри те, що «хибних» викликів є багато – хибними вони стають уже потім. Отже ризик є завжди, додав він. «Питаєте, чи страшно? А як же. Одна помилка і… Ми постійно тренуємося, ми – професіонали. Ми повинні захищати співгромадян, захищати своїх близьких і рідних. Сьогодні не простий час. Понад 400 викликів за півроку – це, скажу я вам, дуже багато для мирної столиці», - резюмував Войцехівський.
Підготував Мирослав Ліскович. Київ
Фото: Володимир Тарасов