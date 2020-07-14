Законопроєкт про підстави для звільнення голови НАБУ відправили на повторне перше читання

Верховна Рада направила для підготовки на повторне перше читання до комітету законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах» (№3133).

Відповідне рішення підтримали 284 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти на позачерговій сесії 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таку пропозицію вніс співавтор законопроєкту - член депутатської групи “За майбутнє” Дмитро Лубінець.

“Від авторського колективу я прошу поставити на голосування мою пропозицію - відправити на повторний розгляд у комітет законопроєкт №3133”, - сказав Лубінець.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3133 передбачає, що серед підстав для звільнення з посади директора НАБУ, закріплених у частині четвертій статті 6 закону «Про Національне антикорупційне бюро України» відсутня така, як набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення директора НАБУ до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією. Це створює неузгодженість норм одного і того самого закону.

Документом пропонується замінити в окремих статтях законів «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про прокуратуру», «Про Національне антикорупційне бюро України» та «Про Державне бюро розслідувань» термін «корупційне правопорушення», який застосовується до адміністративного стягнення, на термін «правопорушення, пов’язане з корупцією», що відповідатиме положенням закону «Про запобігання корупції».

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Пропонується доповнити абзац перший частини першої статті 13 закону «Про Національне антикорупційне бюро України» положенням, відповідно до якого обмеження, передбачені цією статтею, застосовуються не лише до осіб, які претендують на призначення на посаду в НАБУ, а й на працівників Нацбюро.

Окрім того, абзац восьмий частини четвертої статті 6 зазначеного закону пропонується доповнити положенням, відповідно до якого однією з підстав звільнення директора НАБУ є набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією.