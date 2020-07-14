Співголови українсько-угорської комісії з нацменшин налаштовані на взаємодію

Співголови Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин Світлана Фоменко і Ференц Калмар налаштовані на взаємодію і виконання сторонами взятих на себе міжнародних зобов’язань.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, оприлюдненій пресслужбою Посольства України в Угорщині.

Зазначається, що 14 липня в Будапешті відбулася зустріч співголів Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин: уповноваженого міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини з питань розвитку політики сусідства Ференца Калмара та заступника міністра культури та інформаційної політики України Світлани Фоменко.

«Співголови підкреслили спільну налаштованість на взаємодію з метою сприяння забезпеченню прав угорської меншини в Україні та української в Угорщині, підкресливши важливу зв'язуючу роль, яку меншини покликані відігравати у зміцненні та подальшому розвитку українсько-угорських відносин», - йдеться в заяві.

Сторони підтвердили, що кроки, які здійснюються у сфері захисту та забезпечення прав національних меншин, мають відповідати взятим на себе міжнародним зобов’язанням, а також Базовому договору між Україною та Угорщиною.

Водночас співголови підтвердили, що під час наступного засідання комісії вони прагнутимуть до «всебічного розгляду актуальних питань, які потребують вирішення, та до досягнення змістовних результатів».

Сторони висловили задоволення поновленням роботи комісії та домовилися про подальші конкретні кроки для організації її засідання, яке має відбутися згідно з принципом почерговості в Україні.

Зустріч відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Угорщину 29 травня та підтверджених під час візиту міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в Україну 25 червня, а також у контексті підготовки до візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Україну, проведення якого попередньо планується у липні.

Фото: hungary.mfa.gov.ua/