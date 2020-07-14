Разумков покликав голів фракцій і груп на нараду

Голова Верховної ради Дмитро Разумков проведе нараду з головами депутатських фракцій і груп парламенту о 12:30.

Про це спікер оголосив під час засідання Ради 14 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є наступна пропозиція: ми беремо перерву з 12:30 до 13:00, а (керівників фракцій – ред.) прошу зібратися в моєму кабінеті о 12:30," - сказав Разумков у відповідь на заяву фракції "Батьківщина" і групи "За майбутнє" щодо оголошення перерви в роботі парламенту.

Фото: ВР