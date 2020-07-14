Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих від повеней та пожеж

Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих українців унаслідок повені на Прикарпатті та пожежі на Луганщині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Велике горе об'єднує сьогодні, а не роз'єднує. На заході була величезна злива... Також всі знають, що була велика пожежа в Луганській області: загинули люди, зруйновано більше ста будинків, церква, фактично полум'я дістало лікарні в Сєвєродонецьку... Я прошу зараз парламент вшанувати пам'ять людей, які загинули і на заході, і на сході,” - зазначив із трибуни парламенту 14 липня член депутатської групи “Довіра” Сергій Шахов.

Його пропозицію підтримали присутні у залі засідань парламентарії.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

На Прикарпатті внаслідок повені було підтоплено 263 населених пунктів, повінь зруйнувала 201 км доріг, 98 мостів. В області загинули 4 особи, пошкоджені понад 10 тисяч житлових будинків, з них 20 - повністю зруйновані. Загалом збитки від стихії оцінюють у 2,5 млрд грн.

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6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на село Смолянинове Новоайдарського району.

Підтверджено загибель внаслідок пожежі 5 осіб.

Орієнтовний розмір збитків, завданих тільки від втрати лісових насаджень, перевищує 450 млн гривень.