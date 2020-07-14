Сьогодні депутати також зберуться на два позачергових засідання

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив чергове пленарне засідання парламенту 14 липня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. “Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим”, — сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалися 274 народних депутати.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з порядком денним чергового засідання, депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Раніше голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція “Слуга народу”) інформував про те, що парламентаріям залишилося розглянути близько півтори тисячі поправок до цього проєкту закону.

Окрім того, порядок денний включає ряд законопроєктів, зокрема “Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові” (№3648), “Про внесення змін до статті 91 Закону України "Про державну службу"” (№3489), “Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин)” (№1220).