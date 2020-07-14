Арахамія: Проєкт закону про реформу СБУ Рада винесе на голосування у вересні

Верховна Рада розгляне новий законопроєкт щодо реформування Служби безпеки України у вересні.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Що стосується правоохоронних органів… Новий законопроєкт про СБУ ми напрацьовуємо в нашому комітеті. І якраз у вересні ми виносимо цей законопроєкт на голосування", - розповів Арахамія.

Окрім того, він анонсував розгляд законопроєкту про Бюро фінансових розслідувань.

Як повідомляв Укрінформ, 20 травня Верховна Рада відправила до комітету для підготовки до повторного першого читання президентський законопроєкт №3196 "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".