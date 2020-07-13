Разумков скликає у вівторок дві позачергові Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 14 липня на вимогу 150 народних депутатів другого позачергового пленарного засідання парламенту.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 14 липня 2020 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, скликаного відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України від 13 липня 2020 року № 241, на якому розглянути проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах (реєстр. № 3133)", - йдеться у розпорядженні.

Як зазначається, позачергове засідання скликається "у зв’язку з вимогою 150 народних депутатів України".

Керівнику Апарату Верховної Ради В'ячеславу Штучному доручено забезпечити підготовку і проведення цього позачергового засідання та поінформувати народних депутатів про питання, розгляд якого заплановано на ньому.

Раніше заступник голови фракції партії “Голос” Ярослав Железняк повідомив у соцмережі, що Верховна Рада може провести 14 липня окреме позачергове засідання для розгляду законопроєкту №3133 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах”.