Зеленський прийде на фракцію "Слуги народу" – депутат
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник голови фракції Галина Янченко перед її засіданням увечері 13 липня.
"Президент точно буде. Чи буде прем'єр - побачимо. Але зазвичай він буває на засіданнях фракції, де обговорюються кадрові питання", - сказала Янченко.
Водночас у коментарі журналістам депутат уточнила, що Президент на засіданні фракції порушуватиме ряд кадрових рішень.
"Думаю, що нам як фракції будуть презентувати кандидатів на певні посади. Я думаю, що це буде в першу чергу кандидат на посаду віцепрем'єра з питань промисловості. І не виключаю, що це можуть бути кандидати на посаду голови Нацбанку і, можливо, Антимонопольного комітету", - зазначила вона.
Як повідомляв Укрінформ, в парламенті 10 липня було зареєстровано проєкт постанови №3827 про призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Однак через три дні після оприлюднення на сайті ВР уряд відкликав цей документ.
При цьому у монобільшості заявили, що Кабінет міністрів зможе знову внести до Верховної Ради подання щодо призначення Уруського в разі позитивного рішення фракції партії “Слуга народу” з цього питання.