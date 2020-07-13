Зеленський прийде на фракцію "Слуги народу" – депутат

Президент України Володимир Зеленський братиме участь у засіданні фракції партії "Слуга народу", під час якого порушить питання щодо потенційних кадрових призначень.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник голови фракції Галина Янченко перед її засіданням увечері 13 липня.

"Президент точно буде. Чи буде прем'єр - побачимо. Але зазвичай він буває на засіданнях фракції, де обговорюються кадрові питання", - сказала Янченко.

Водночас у коментарі журналістам депутат уточнила, що Президент на засіданні фракції порушуватиме ряд кадрових рішень.

"Думаю, що нам як фракції будуть презентувати кандидатів на певні посади. Я думаю, що це буде в першу чергу кандидат на посаду віцепрем'єра з питань промисловості. І не виключаю, що це можуть бути кандидати на посаду голови Нацбанку і, можливо, Антимонопольного комітету", - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, в парламенті 10 липня було зареєстровано проєкт постанови №3827 про призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Однак через три дні після оприлюднення на сайті ВР уряд відкликав цей документ.

При цьому у монобільшості заявили, що Кабінет міністрів зможе знову внести до Верховної Ради подання щодо призначення Уруського в разі позитивного рішення фракції партії “Слуга народу” з цього питання.