Рада завтра може провести два позачергові засідання

Верховна Рада може провести 14 липня окреме позачергове засідання для розгляду законопроєкту №3133 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах”.

Про це повідомив заступник голови депутатської фракції політичної партії “Голос” Ярослав Железняк на своїй сторінці у Facebook.

“Завтра "слуги" (фракція партії "Слуга народу" - ред.) скликають окреме позачергове (засідання) для розгляду закону 3133 про звільнення голови НАБУ. Це саме той закон, проти якого МВФ”, - зазначив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань правоохоронної діяльності на засіданні комітету 28 квітня рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №3133, що передбачає, зокрема, додаткові підстави для звільнення директора Національного антикорупційного бюро.

Законопроєкт №3133 зареєструвала в парламенті група народних депутатів на чолі з представником фракції партії «Європейська солідарність» Олексієм Гончаренком.

Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового пленарного засідання парламенту 14 липня о 15:00, на порядку денному якого розгляд шести питань.