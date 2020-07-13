Депутати внесли зміни до закону про е-документообіг у Раді

Верховна Рада ухвалила внесення зміни до закону щодо вдосконалення електронної форми документообігу у парламенті.

За відповідний проєкт №3720 проголосували 306 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поданий законопроєкт спрямовано на створення умов для повноцінного введення в промислову експлуатацію єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Верховній Раді України", - йдеться у пояснювальній записці.

Документ передбачає внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України".

Згідно з ним, до першого дня п’ятої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання документи, передбачені Регламентом ВР, створюватимуться у паперовій або електронній формі.

Як зазначають автори законопроєкту, Верховна Рада 16 січня 2020 року ухвалила Закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України", яким передбачено використання єдиної автоматизованої системи роботи з документами у ВР як уніфікованого засобу опрацювання всіх документів, що створюються у парламенті.

Водночас, робота парламенту впродовж третьої сесії відбувалась в особливих умовах, спричинених поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), які суттєво відрізнялися від звичайної роботи законодавчого органу.

За такої ситуації депутати вважають за доцільне продовжити період дослідної експлуатації єдиної автоматизованої системи роботи з документами з метою вивчення її повного функціоналу під час роботи ВР відповідно до звичайних парламентських процедур.