Позачергове засідання Ради

А також розглянути законопроєкт щодо їх фінансового забезпечення.

У сесійній залі зареєструвалися 345 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - оголосив спікер Дмитро Разумков.

Перш ніж відкрити засідання, він покликав керівників парламентських фракцій та груп, і вони консультувалися з керівництвом ВР біля президії.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні депутати планують ухвалити проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

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На порядку денному також законопроєкт №3712 "Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів". Документ передбачає виділення коштів з бюджету для забезпечення підготовки та проведення місцевих виборів та проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область).

До розгляду на позачерговому засіданні заплановано і законопроєкт №3708 "Про внесення зміни до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати".

У першому читанні депутати мають намір розглянути законопроєкт №3720 "Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України".

До розгляду також заплановано законопроєкт №3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".

У повторному першому читанні депутати розглянуть законопроєкт №3012-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)".

У другому читанні парламентарії розглянуть законопроєкти №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг" та №3199 "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії".

Окрім того, депутати можуть ухвалити постанову №3815 "Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук" та законопроєкт №3719 "Про внесення змін до п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі".