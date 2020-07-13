"Євросолідарність" вимагає створити ТСК щодо справ проти Порошенка

Парламентська фракція партії "Європейська солідарність" вимагає створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради щодо справ проти експрезидента Петра Порошенка, а також щодо тиску на Державне бюро розслідувань.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, 13 липня, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Європейська солідарність" вимагає створення тимчасової слідчої комісії щодо фальсифікації справ проти лідера опозиції, п'ятого Президента України Петра Порошенка і тиску на ДБР та інші силові структури", - сказала Геращенко.

Вона заявила, що влада втручається безпосередньо у роботу силових органів і спеціальних структур.

"Якщо олігархічні канали не помічають "українського Вотергейту", який розв'язався минулого тижня, це не означає, що його немає. Коли є прямі свідчення керівництва силових структур і спеціальних органів про пряме втручання в їх роботу і вказівки Банкової ... щодо політичних репресій проти опозиції. Система, яка створювалася задля впровадження в країні справедливості, сьогодні формується як карально-репресивна", - сказала Геращенко.

Вона додала, у "Євросолідарності" вимагають, щоб предметом розслідування ТСК також стали справи Яни Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка, які є підозрюваними у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, 8 липня керівник одного зі слідчих відділів Державного бюро розслідувань Олег Корецький дав інтерв’ю кільком ЗМІ, де заявив, зокрема, про тиск на нього в ДБР щодо справ проти Порошенка.

Корецький заявив, що йогозахотіли звільнити з відомства після того, як він звернув увагу керівництва на безперспективність більшості справ відносно експрезидента Петра Порошенка.

Водночас у ДБР назвали політично мотивованою заяву Корецького і заперечили тиск на нього.