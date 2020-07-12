В "Слузі народу" кажуть, що Рада продовжить збиратися влітку

Парламентарії домовилися збиратися влітку на позачергові засідання для ухвалення низки невідкладних законопроєктів.

Про це повідомив "Слуга Народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу Україна 24.

"У нас буде, швидше за все, два позачергових засідання Ради. Одне відбудеться на вимогу президента, а інша — на вимогу народних депутатів. Підписи зібрали, про це буде оголошено окремо. А взагалі домовилися, що під час літнього періоду наша робота не буде припинятися", - заявив депутат.

Також Качура анонсував, що нардепи планують зустрічатися в залі парламенту мінімум 3-5 разів за міжсесійний період.

"Ми будемо збиратися у зв'язку з накопиченням необхідних для прийняття законопроєктів, соціальних законопроєктів, антикоронавірусних законопроєктів — будемо збиратися щонайменше 3-5 разів за міжсесійний період", - пояснив він.

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Раніше повідомлялося, що серед народних депутатів почали збирати підписи за проведення позачергового пленарного засідання. Його призначили на понеділок, 13 липня. На порядку денному, зокрема, законопроєкти про держбюджет і про ринок електричної енергії.