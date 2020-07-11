Посол в Австрії відповів на заклик австрійського ексканцлера зняти санкції з РФ

Європейський Союз ввів санкції проти РФ через агресію проти України "з міркувань порядності та мужності", а тому такі рішення не скасовують у випадку, якщо агресор продовжує свою злочинну політику, "а порядність раптом стала не по кишені".

Про це йдеться у статті посла України в Австрії Олександра Щерби, опублікованій в австрійській газеті Der Standard.

"Санкції ЄС були запроваджені після того, як у 2014 році Володимир Путін здійснив першу анексію в Європі з часів Другої світової війни. З того часу український півострів Крим знаходиться під окупацією. Частина українського Донбасу також знаходиться під контролем Росії. І з усім тим, було б неправильно казати, що санкції не діють", - зазначається у статті.

Матеріал під назвою "Мужність та порядність" український посол написав, як відповідь на те, що минулого тижня колишній австрійський канцлер Франц Враніцкі на сторінках газети Der Standard висловив сумнів у доцільності продовження санкцій щодо Росії.

Щерба вказав на те, що санкції були "одною з двох причин, чому Путін не наважився на набагато більший наступ".

"Другою причиною була готовність тисяч українців захищати свою країну. Іншими словами, Україна чинила військовий спротив проти агресії, а ЄС – економічний", - додав він.

За словами посла, санкції стали "рискою між добром і злом, яку провів Європейський Союз": "Такі рішення приймаються не з політичних або економічних міркувань, а з міркувань порядності і мужності. Відповідно, такі рішення не скасовують, тому що агресор продовжує свою злочинну політику, а порядність раптом стала не по кишені".

Він підкреслив, що анексія Криму і неоголошена війна на Донбасі є злочином.

"Злочини мають каратися. Хто вірить в те, що замирення є ефективним засобом проти політичної вседозволеності, живе в небезпечній ілюзії. Політичні страти опонентів Путіна у європейських столицях, кібератаки проти Європи, допінгові скандали у спорті засвідчують одне: Москва вважає, що живе у світі без правил. У світі, де економічні інтереси завжди переважать порядність і мужність", - йдеться у статті.

Український посол вказав на те, що Франц Враніцкі увійде в історію "як мужній політик, який зробив велику річ: привів Австрію в ЄС і тим самим — до ще більшого матеріального добробуту".

"Проте нагадаю: тоді йшлося на лише по добробут, але й про цінності. Зокрема, Європа хотіла залишити в минулому часи, коли імперії на свій розсуд перекроювали кордони на континенті. Путін працює у протилежному напрямку. Він оживляє минуле, повертає Європу в реальність анексій та прихованих війн. Дивно, що в Європі цього часто не бачать — або ж удають, що не бачать", - написав Олександр Щерба.