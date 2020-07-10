Єрмак обговорив з білоруським колегою поглиблення двостороннього співробітництва

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з главою Адміністрації Президента Республіки Білорусь Ігорем Сергієнко.

Співрозмовники обговорили питання поглиблення українсько-білоруського співробітництва, зокрема культурних зв'язків, повідомляється на сайті Глави держави.

"Андрій Єрмак поінформував Ігоря Сергієнка про ініціативу української сторони з підготовки низки двосторонніх документів до зустрічі Президентів України та Республіки Білорусь, яка планується восени цього року", - йдеться в повідомленні.

Сторони також домовилися про подальші контакти для предметнішого розгляду пропозицій.