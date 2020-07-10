Герасим’юк назвала плюси законопроєкту "Про медіа"

Законопроєкт "Про медіа" передбачає, зокрема, створення незалежного, відповідального регулятора і захист незалежних, відповідальних ЗМІ. В ухваленні нового документа мають бути зацікавлені обидві сторони.

На цьому наголосила під час онлайн-дискусії голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найгарячішим моментом законопроєкту є створення незалежного, компетентного та дієвого регулятора і створення механізмів для захисту інтересів медіа у стосунках із ним… Ми усвідомлюємо всі ці роки, як важливо підтягнути наше законодавство до спільного європейського рівня, як тяжко працювати зі старих позицій. Ми регулюємо інформаційну сферу ще по совєцьким законам, які не дають можливості відповідати сучасному стану справ. Сьогоднішній законопроєкт вирівнює цю ситуацію", - сказала Герасим’юк.

Вона зазначила, що йдеться про розширення відповідальності, про приведення самого поняття медіа до його сучасного змісту, який уже давно не обмежується телебаченням та радіо у його вчорашньому вигляді.

"Чи потрібен нам, як тепер, регулятор, що неспроможний захищати закон, але який обраний мішенню для критики. Причому критики саме тими, хто порушує закон, але в такий спосіб просто відводить від себе увагу вбік. Чи потрібен нам регулятор залежний?", - прозвучало від неї риторичне запитання.

Водночас вона підкреслила, що не потрібен і регулятор – каральний орган.

"Я вважаю, що в жоднім разі Україна не заслуговує на такий печерний стан. Особливо в безперестанних процесах виборів, які та зараз на нас насуваються. Ось чому ми сьогодні говоримо про нагальну необхідність розгляду цього законопроєкту в першому читанні ще цієї сесії Верховної Ради" - сказала Герасим’юк.

При цьому голова Нацради запевнила, що законопроєкт жодним чином не втручається в журналістську діяльність - а це один із найбільших маніпуляційних меседжів, які запускаються сьогодні та хвилюють усю журналістську спільноту: "Це одна з найбільших спекуляцій. Моя коротка відповідь на це: ні, закон жодним чином не регулює роботу журналістів. Окрім надання їм певних переваг у роботі, можливості не залежати від місцевих влад на регіональному рівні. Цей закон дозволяє нам покінчити з монополією на ринку, якщо когось сьогодні хвилює монополія на цифровому ринку".

За її словами, документ містить чіткі критерії добору членів Національної ради, унезалежнює вибір від бажань фракцій у парламенті – і це зменшує політичний тиск на членів Нацради.

"Необхідний конкурс за чіткими критеріями, той конкурс, який був відсутній у тій частині, яка призначається Президентом. Сьогодні закон це планує", - сказала Герасим’юк.

Вона також додала, що законопроєкт містить потужні запобіжники, процедури в цьому законі прописані так, що мовник, який матиме справу з новим регулятором, буде завжди озброєний у своєму захисті: "Кожен крок у тому, як регулятор проводить процедури, перевірки чи будь-які контролюючі функції, прописаний так, що кожен мовник знатиме, як бути захищеним, він має право на правовий захист".

Герасим’юк також акцентувала, що чи не найголовніше в законопроєкті – це співрегулювання.

"Наші європейські колеги питали, навіщо вводиться цей орган, бо він нібито зменшує можливості самого регулятора… Орган співрегуляції буде складатися із представників індустрії, зможе впливати на рішення Національної ради, а в разі, коли вона знехтує законом, рекомендаціями представників цього органа, саме він перенесе цю дискусію в публічний простір і зупинить свавілля, якщо воно хоча би позначиться. Це і є основний запобіжник проти свавілля", - підкреслила голова Нацради.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

Раніше, 30 квітня, гуманітарний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні направити його на повторне перше читання. Зокрема, пропонувалося на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).