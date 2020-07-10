Фоменко обговорила з держсекретарем МЗС Румунії права нацменшин

Заступниця міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко та державний секретар МЗС Румунії Дануц Себастьян Некулеєску обговорили актуальні питання українсько-румунських взаємин щодо захисту прав національних меншин.

Як повідомляє пресслужба МКІП, зустріч відбулася у форматі відеоконференції співголів Змішаної міжурядової українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин.

«Румунія є нашим надійним політичним партнером. Ми раді працювати разом заради нашого спільного європейського майбутнього», - запевнила Світлана Фоменко за підсумками зустрічі.

Як зазначається, сторони домовились продовжувати конструктивний діалог у сфері захисту прав національних меншин на основі взаємовигідного співробітництва, а також започаткувати двосторонні перемовини на експертному рівні у форматі відеоконференцій для узгодження проєкту протоколу VII засідання Комісії.

Українська сторона підтримала пропозицію румунських партнерів про проведення чергового засідання Комісії у листопаді-грудні 2020 року.

Фото: mkip.gov.ua