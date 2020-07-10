Фоменко обговорила з держсекретарем МЗС Румунії права нацменшин
Як повідомляє пресслужба МКІП, зустріч відбулася у форматі відеоконференції співголів Змішаної міжурядової українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин.
«Румунія є нашим надійним політичним партнером. Ми раді працювати разом заради нашого спільного європейського майбутнього», - запевнила Світлана Фоменко за підсумками зустрічі.
Як зазначається, сторони домовились продовжувати конструктивний діалог у сфері захисту прав національних меншин на основі взаємовигідного співробітництва, а також започаткувати двосторонні перемовини на експертному рівні у форматі відеоконференцій для узгодження проєкту протоколу VII засідання Комісії.
Українська сторона підтримала пропозицію румунських партнерів про проведення чергового засідання Комісії у листопаді-грудні 2020 року.
Фото: mkip.gov.ua