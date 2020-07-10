Темою виборів в ОРДЛО займаються Банкова і Комітет з нацбезпеки

Питанням можливості проведення виборів на тимчасово окупованих територіях наразі займаються Офіс Президента та парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли в Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"На даний час це тема Офісу Президента та Комітету нацбезпеки", - відповіли Укрінформу в комітеті на запитання, чи йде розробка окремого законопроєкту для проведення місцевих виборів в ОРДЛО.

У Комітеті додали, що наразі законопроєкту чи робочої групи з його напрацювання в Комітеті немає.

Як раніше повідомляли ЗМІ, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях будуть позачерговими і відбуватимуться за спеціальним законом, який має ухвалити Верховна Рада.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на засіданні 9 липня рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)" (№3809).

Проєктом постанови пропонується призначити на неділю 25 жовтня 2020 року чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови.

Згідно з текстом проєкту постанови, вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областях не призначаються і не проводяться.

Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які не були призначені на окупованих територіях або стосовно яких було прийнято рішення про неможливість їх проведення, будуть призначені в установленому окремим законом порядку та строки, за умов: припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях АР Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя, що створить можливості для дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.