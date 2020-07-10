Україна вивчає досвід Іспанії, як реагувати на "коронавірусні" виклики — нарада в ОП

Україна вивчає іноземний досвід, зокрема іспанський, щодо реагування на нові виклики, пов'язані з пандемією COVID-19.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

"Міністр охорони здоров’я зауважив, що вивчається іноземний досвід, зокрема іспанський, щодо реагування на нові виклики реальності, пов'язані з коронавірусною пандемією. Він додав, що в більшості країн існує централізований контроль за дотриманням карантинних заходів, і наголосив на небезпеці використання політичного ресурсу при маніпуляціях з карантином на місцях", - ідеться в повідомленні.

Також Президентові доповіли, що наразі спостерігається позитивна тенденція у динаміці тих, хто одужав від COVID-19 і станом на 140 липня зафіксовано 1016 випадків одужання, тоді як нових хворих – 819.

У свою чергу представники Національної поліції проінформували, що склали 194 протоколи за порушення карантину у громадських закладах.

Також на нараді, за даними пресслужби, Президенту повідомили про гасіння пожеж на Луганщині та підтримку людей, які потерпають від повеней у західних областях.

Як повідомлялося, станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових.

Фото: Офіс Президента