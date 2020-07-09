Корнієнко вважає маймовірним розпуск Ради

Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко вважає малоймовірним розпуск Верховної Ради і проведення дострокових парламентських виборів восени.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

“Не думаю, що висока ймовірність. Це може відбутися за умов, коли в Президента виникне підстава для розпуску Верховної Ради — вона чітко виписана в Конституції. Це або несформування коаліції, тобто зараз це технічно може бути, якщо з фракції “Слуга народу” вийде 23 людини. По-друге, це непризначення уряду протягом двох місяців при існуючій коаліції. По-третє, це якщо Верховна Рада не збирається (на пленарні засіданн, — ред.) більше як упродовж двох місяців. Усі три умови поки що малоймовірні”, — пояснив Корнієнко.

За його словами, дострокові вибори означатимуть, що “про роботу Верховної Ради можна буде забути на чотири місяці”.

Він наголосив, що Верховна Рада за нинішніх умов має працювати стабільно.

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“Я думаю, що Верховна Рада має працювати. У нас дуже багато на осінь завдань, насправді. Якщо зараз зробити перезавантаження, то ці завдання в нас знову будуть відкладатися. І так у нас уже великі “борги” по обіцянках: те, що ми обіцяли зробити, ми мали зробити протягом весни, але історія із земельною реформою (ухвалення закону про ринок землі, — ред.) нас дуже вибила з графіка, потім — з банківським законом, потім — із COVIDом. Тобто, ми весну не дуже ефективно провели з точки зору кількості проголосованих законів,” — сказав Корнієнко.