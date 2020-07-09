Україна наполягає на додаткових санкціях проти РФ за кожне нове порушення – Кулеба

Україна працює з міжнародними партнерами не тільки над збереженням санкцій проти Росії, а й запровадженням додаткових за кожне нове порушення Кремлем міжнародного права.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Голосу Америки".

Відповідаючи на запитання, як можна змусити Росію відновити територіальну цілісність України, глава МЗС сказав: "Безумовно, тут не впоратися лише дипломатичними перемовинами, потрібні також ефективні інструменти тиску. Тому ми продовжуємо наполягати, що санкції проти Росії не просто мають зберігатися, а й посилюватися у зв’язку з кожним новим порушенням нею норм міжнародного права і її зобов’язань як держави, яка окуповує територію України".

За словами Кулеби, якщо з дотриманням санкцій усе "непогано складається" і попри "різні хвилі інтриг" їх вдається утримувати, то з посиленням санкцій "є питання".

"Ми постійно б’ємо саме в цю точку: якщо Росія зробила Росія порушення, потрібен новий рівень тиску", - наголосив дипломат.

Коментуючи можливі варіанти нових санкцій, Кулеба зауважив, що у відносинах із США і ЄС Україна перебуває у "просторі реальних рішень".

"Санкції – це насамперед ідеться про заморожування активів фізичних осіб і заборону на в’їзд фізичних осіб, причетних до порушень міжнародного права і прав людини, і до блокування секторальними санкціями якихось економічних сегментів взаємодії (з РФ – ред.)", – зазначив глава МЗС.